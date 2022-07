Critique du Montreux Jazz – La sainte colère de Nick Cave Samedi soir, l’Australien a secoué le Stravinski de toute la puissance de son savoir-faire rock’n’roll, là où il l’avait envoûté par magie lors de son dernier passage. Francois Barras

Nick Cave, l’art du rock et de la savate, samedi 2 juillet à l’Auditorium Stravinski. Lionel Flusin

«Préparez-vous à l’amour» et prenez-le bien dans la gueule, merci. Quand Nick Cave offre des fleurs, les épines viennent avec, dussent-elles laisser leurs griffures sur le bois verni de l’Auditorium Stravinski. Punk un jour…

«Si je mets mes genoux dans ta gueule, eh bien… bienvenue dans le rock’n’roll.» Nick Cave à un spectateur du premier rang

Alors, Nick Cave attaque. Toutes armes dehors, Bad Seeds au taquet, volume dans le rouge, chœurs éclatant de partout avec un trio en toges gospel pour bien faire. Les savates à boucles dorées du révérend gothique tatanent méchamment le plancher, l’orage l’accompagne ou alors il va venir, c’est forcé, devant tant d’invocations impérieuses. À ses côtés, plus hirsute que Raspoutine mais à jamais fidèle au tsar, Warren Ellis fourbit ses engins électriques qu’il fait exploser en loucedé, violons méchants, guitares acides, piano vicelard. La démonstration impressionne, les premiers morceaux comptent parmi les plus suffocants de son répertoire, avec le toujours terrifiant «From Here to Eternity» pour clouer d’entrée le public à la croix de ses obsessions biblico-rock’n’roll.

«You’re my living hero», lui hurle une ouaille. Nick Cave soulève un sourcil, moins flatté qu’ému. Héros, lui? Légende vivante, en tout cas, désormais du calibre de Johnny Cash et de Bob Dylan, parmi ses propres idoles. Mais à 64 ans, le chanteur a encore de l’énergie à revendre, une sainte colère qu’il laisse exploser dans le Stravinski et qui projette le concert dans le passé, bien que les 18 chansons qu’il jouera puisent principalement dans ses récents disques. C’est dans la forme que Nick Cave renoue avec sa période rock’n’roll, quand on allait l’écouter comme un culte souterrain, tels les premiers chrétiens dans les catacombes, excités par des histoires de sa formation de jeunesse, Birthday Party, «le groupe le plus dangereux qui ait jamais existé» selon la rumeur. Où il était question de sexe, de dope, de violence, de refus de tout compromis et d’une fascination tordue pour Elvis Presley et Jésus-Christ.

«Cry cry cry!»

Ce décorum gothique sous amphétamines encadre le concert montreusien. Le chanteur en rajoute dans ses démonstrations furieuses, s’accrochant aux mains de la foule pour mieux la mitrailler d’onomatopées démentes, dans le creux du roulis qu’orchestrent magnifiquement ses Bad Seeds. «Bang, bang, bang!» «Cry, cry, cry!» Il avance dans le public pour mieux le regarder dans les yeux. «Si je mets mes genoux dans ta gueule, eh bien… bienvenue dans le rock’n’roll», s’excuse-t-il auprès d’un spectateur du premier rang. «Red Right Hand», «Higgs Boson Blues», «Tupelo»: autant de chansons qui offrent leurs reliefs aux appétits théâtraux du chanteur.

Nick Cave a fait trembler le Stravinski, donc. Mais d’une autre manière que lors de son dernier passage. Il l’a soulevé par la force là où il l’avait envoûté par la magie, il y a quatre ans. Par ce mélange subtil et très douloureux d’une cérémonie de deuil partagé qui n’empêchait pas la colère, et qui avait transformé son concert en grand-messe expiatoire. Samedi soir, Nick Cave n’est pas descendu au milieu de la foule, il ne l’a pas non plus invitée sur scène. Il a secoué plutôt qu’enlacé son public. Et l’a quitté après un unique rappel, alors qu’un second était envisagé sur la set list. De ces retrouvailles, chacun avait reçu son content, durant deux heures d’une furieuse et belle intensité sans que la transe, toutefois, ne s’y invite pleinement. Chaman n’est pas un métier infaillible.

Nick Cave au Montreux Jazz Festival 2022. FFJM 2022 Lionel Flusin

