Histoires d’hygiène (4/7) – La sainteté a une odeur. Y a-t-il de quoi froncer le nez? On utilise encore parfois l’expression «être en odeur de sainteté», quand on veut dire «être dans les bons papiers» de quelqu’un. Mais d’où vient cette expression? Benjamin Chaix

Sainte Thérèse d’Avila mourut en odeur de sainteté à Alba de Tormes le 20 septembre 1582. DR

On utilise encore parfois l’expression «être en odeur de sainteté», quand on veut dire «être dans les bons papiers» de tel ou tel. Cette odeur, d’où vient-elle? Dans l’ouvrage «C’est sale! La grande histoire de l’hygiène», l’accent est mis sur le manque de soins corporels des premiers chrétiens.

Si l’absence de confort ne garantissait pas une hygiène parfaite, il y avait aussi chez certains mystiques une volonté religieuse de ne pas se laver: «Sainte Agnès (IIIe-IVe s.) ne prit aucun bain, sainte Olympe (IVe-Ve s.) ne fit sa toilette qu’à de rares occasions. Saint Godric (XIe-XIIe s.) gagna Jérusalem à pied depuis l’Angleterre sans se laver ni changer de vêtements. Saint François d’Assise (XIIe-XIIIe s.) disait de la saleté qu’elle était «un signe malodorant de piété» et, après sa mort, son esprit serait revenu pour féliciter ses frères moines de l’insalubrité de leurs cellules monastiques.»

«Mythe ou réalité, l’odeur de sainteté est née de l’usage funéraire de plantes du Moyen-Orient à des fins antiseptiques.»

L’odeur de sainteté ne se résume pas à ces souvenirs olfactifs bassement humains. Bien au contraire. Une senteur d’un tout autre ordre – très agréable et surnaturelle – est associée au corps de grands mystiques. Myroblyte pourrait être une injure du Capitaine Haddock. C’est le nom donné aux saints et bienheureux qui sentent bon au-delà du martyre et de la mort. Le mot myroblyte signifie en grec de Byzance «d’où jaillit de la myrrhe».

Certaines dépouilles très rares et méritantes ont laissé s’échapper un liquide au doux parfum. Il y a évidemment un lien entre l’odeur de sainteté des myroblytes et la tradition préchrétienne et chrétienne de l’embaumement des morts. Les aromates sans lesquels cette délicate opération serait vouée à l’échec ont flatté les narines de générations d’embaumeurs.

Souvenir olfactif

Mythe ou réalité, l’odeur de sainteté est née de l’usage funéraire de plantes du Moyen-Orient à des fins antiseptiques. Ce souvenir olfactif inspire au catholicisme les termes «mourir en odeur de sainteté». Ceux-ci s’appliquent à un vivant dont l’existence pieuse et bienfaisante incite à penser qu’il pourrait être déclaré bienheureux ou même canonisé après son trépas.

Si l’expression «odeur de sainteté» semble être apparue dans la langue française après 1650, des exemples du phénomène existent depuis bien plus longtemps. Il y en a aussi de relativement récents. Citons par exemple le célèbre Padre Pio, né en 1887, fait saint par Jean-Paul II en 2002, dont les stigmates exhalaient pour les uns un parfum de lilas et de magnolia, pour les autres de rose et de violette. Il est mort en 1968 en odeur de sainteté. Comme la Calabraise Natuzza Evolo, décédée en 2009, dont la procédure de béatification est en cours.

Parmi les pionniers, il y a sainte Thérèse d’Avila, qui vécut au XVIe siècle, dont on dit qu’une senteur très suave avait envahi sa chambre pendant sa dernière maladie et avait envahi toute la maison. Cette fragrance aurait un lien avec le diabète dont elle souffrait. Plus tôt encore, en plein Moyen Age, la Néerlandaise Lydwine ou Ludivine de Schiedam fait parler d’elle grâce à ses stigmates odorants. Une odeur persistante – attestée dans les récits de la vie de cette femme – qui ne viendra titiller le nez du pape Léon XIII qu’en 1890, date de la canonisation de Lydwine.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.