Trafic de drogue

La police fribourgeoise a mis la main sur 500 kilos de coke dans l’usine de Romont ce lundi. Voici six autres affaires marquantes.

«Les lots ont été isolés et la substance n’est entrée en contact avec aucun produit utilisé dans la production», rassure la police dans son communiqué.

Une demi-tonne. Ce chiffre impressionnant correspond à la quantité de poudre blanche découverte ce lundi à Romont (FR). Dissimulée dans des sacs semblables à ceux utilisés pour transporter du café, la drogue a voyagé à bord de cinq conteneurs maritimes en provenance du Brésil. La coke aurait transité par Anvers (Belgique), puis Bâle, avant de se retrouver dans l’usine Nespresso du canton de Fribourg.

La police cantonale suppose que la drogue était destinée au marché européen et qu’il s’agit d’une erreur d’aiguillage. Une des pistes de la police: les trafiquants n’ont pas pu intercepter la livraison à temps. Une chose est sûre: il s’agit de la deuxième plus grande saisie de cocaïne de l’histoire suisse récente. Et elle fait suite à plusieurs trouvailles importantes ces dernières années.