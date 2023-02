Températures douces – La saison hivernale, «meilleure que sa réputation» Faisant allusion aux températures exceptionnelles, qui ont fait la Une des médias dernièrement, le directeur de Suisse Tourisme se dit confiant sur la situation.

En décembre, le nombre de nuitées de Britanniques a surpris avec un gain de 8% par rapport à 2019, alors que les visiteurs de ce pays ont été moins nombreux à se déplacer en Suisse au cours de l’année. KEYSTONE/Christian Beutler

«Nous avons de très bons retours des stations de montagnes que ce soit pour les Suisses ou pour les étrangers», notamment en Valais et dans les Grisons, a assuré Andreas Züllig, président de HotellerieSuisse jeudi. «Nous sommes très confiants», rappelant que la saison se clôt en avril et qu’elle dépendra de la météo. «Il reste encore six semaines jusqu’à Pâques».

La saison hivernale s’avère «meilleure que sa réputation», a complété Martin Nydegger, directeur de Suisse Tourisme, faisant allusion aux températures douces et à son effet sur la neige, qui ont fait la Une des médias.

En décembre, le nombre de nuitées de Britanniques a surpris avec un gain de 8% par rapport à 2019, alors que les visiteurs de ce pays ont été moins nombreux à se déplacer en Suisse au cours de l’année. La fréquentation des Français a bondi de 10% quand celle des Allemands a décru de presque 11%. Des données qui correspondent à la tendance 2022, marquées par un rebond de la présence des hôtes de l’Hexagone et un recul de celle des Allemands.

Vendredi, l’Office fédéral de la statistique (OFS) livrera une première estimation des nuitées hôtelières pour le mois de janvier, permettant de donner une idée un peu plus précise de la saison hivernale en cours.

ATS

