Pendant qu’Alain Casanova motive son équipe pour qu’elle soit un digne sparring-partner du FC Zurich, tout frais champion de Suisse, jeudi soir, dans un stade comble pour fêter ses héros, Leen Heemskerk prépare, lui, sa première sortie officielle en tant que nouveau directeur exécutif du Lausanne-Sport.

Le Néerlandais ne donnera probablement aucun détail sur l’identité du coach qui devra ramener au plus vite le club en Super League, et encore moins sur les éléments dont celui-ci disposera pour arriver à ses fins. Malgré les doutes qui accompagnent le proche avenir du LS, on peut toutefois déjà être certain que le groupe actuel sera en bonne partie celui qui sera à disposition du nouvel entraîneur.