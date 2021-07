Recettes cul par-dessus tête (1/8) – La salade de pastèque à la féta et aux herbettes Chaque semaine de l’été, retrouvez un plat à l’envers. À l’envers? Ben oui: un dessert avec des légumes. Ou une assiette salée avec de vrais morceaux de fruits dedans. À l’envers, quoi. La pastèque ouvre le bal. Jérôme Estebe

Si l’été veut bien débarquer, pensez pastèque. ESTEBAN Ier

La pastèque est une grosse nouille, pleine de vide et lourde de rien. On la mastique sans y penser. Sur la plage. Avec un peu de sable. Il faut bien dire qu’elle manque de mystère, la pauvrette. Voyez ce physique mastoc et bonasse; cette pulpe insipide et pleine de flotte; cette chair grêlée de vilains pépins en cascade. Même ses cousins le melon et le concombre gloussent dans son dos. Pas facile de naître pastèque. Non, madame…

Soyons justes. À l’occasion, la pastèque peut tout de même amener quelque satisfaction. Elle croque. Elle rafraîchit. Elle a un goût, aussi. Un tout petit goût. Mais un goût. Et puis, une sacrée couleur. Ce rouge hémoglobine, ce rouge passion humide, ce rouge luxure du diable, ben, ce n’est pas de la gnognote chromatique. Hou, non…

Il faut certes se casser gravement la nénette pour lui trouver des premiers rôles en cuisine. Mais en piochant dans le vaste répertoire méditerranéen, on peut arriver à se bricoler de petites choses aimables, à picorer quand le mercure consent à grimper. Voyez notre salade de pastèque à la féta, pignons et aux herbettes.

Pour deux personnes, il faut:



- Un quart de pastèque (environ 700 g)

- Trois brins de menthe, trois brins de basilic et quelques feuilles de roquette

- Une cuillère à soupe de pignons

- Deux tiges d’oignon frais- 80 g de féta

–Un demi-citron vert

- De l’huile d’olive

- Cinq olives noires dénoyautées

Découpez la pastèque en cubes, en essayant de virer au maximum les pépins.

Émincez l’oignon frais en fines rondelles. Émiettez la féta. Hachez les olives.

Dans une poêle sans matière grasse, faites dorer les pignons.

Dans une jatte, réunissez le tout. Arrosez avec largesse d’huile d’olive. Poivrez avec largesse. Ajoutez le jus de la lime. Touillez. Goûtez. Oubliez une heure au frigo. Et servez sous la tonnelle.

