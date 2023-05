Vous êtes plutôt régime crétois, dissocié ou cétogène? Végane ou carnassier? Les injonctions sont multiples pour nous dire ce que nous devons mettre dans notre assiette. Mais qu’en est-il vraiment? Le point avec Amandine Moeri, diététicienne.

Oui, c’est juste de dire ça. Mais la santé, ce n’est pas que l’alimentation. C’est aussi le sommeil, l’activité physique, l’état mental et l’environnement. Tout cela s’imbrique. Si on adopte une alimentation hyperéquilibrée sans prêter attention au reste, on ne sera pas en santé.

D’abord, plus la liste d’ingrédients est longue, plus c’est transformé, plus il faut éviter. Ensuite, le premier ingrédient listé est celui qui se trouve en plus grande quantité dans le produit. Si, sur un paquet de céréales, le mot sucre vient avant blé, il y a un problème! Même chose pour les lasagnes, composées en majorité d’eau.

Exit donc le péché mignon industriel?

Non! On a le droit de manger (ou boire, un coca par exemple) un snack ultratransformé par jour. Il faut juste savoir que les barres chocolatées, gâteaux industriels, pâtes feuilletées, etc. contiennent des acides gras trans ou saturés, soit solidifiés par hydrogénation. Et que ces derniers ont un impact néfaste sur les lipides sanguins et augmentent donc le risque de maladies cardiovasculaires. On aura plus de plaisir à manger en se faisant du bien, non?