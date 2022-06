Depuis longtemps, les autorités politiques et sanitaires du Canton de Vaud mènent une politique de santé publique très active pour la santé mentale et la prise en charge des troubles psychiques, plus particulièrement à l’égard des jeunes et des enfants. Elles ont d’ailleurs souvent fait œuvre de pionnier dans ce domaine. On citera par exemple Les Boréales à Lausanne, centre de consultation qui s’adresse aussi bien aux victimes qu’aux auteurs de violences familiales et/ou d’abus sexuels, et qui propose des prises en charges très variées et complémentaires.

Les accompagnements et thérapies ne sont pas, dans le canton, du seul ressort du médecin spécialisé en psychiatrie – les psychologues, infirmières et infirmiers, éducatrices et éducateurs, assistantes et assistants sociaux, mais aussi les proches, les pairs, lors de groupes de parole par exemple, sont aussi des acteurs très importants.

«La santé passe avant l’économie – cela a toujours été le cas jusqu’à présent.»

Certes, une nouvelle limitation de l’admission des médecins décidée par le parlement fédéral, qui va remplacer l’ancienne clause du besoin, entrera progressivement en vigueur. Le Canton, comme il le fait déjà aujourd’hui, travaille à appliquer ces exigences fédérales de la façon la plus intelligente possible, en concertation avec les groupes de médecins spécialistes, de manière que la santé passe avant l’économie – cela a toujours été le cas jusqu’à présent.

Les deux années de pandémie que nous venons de vivre ont bien sûr accru les besoins des enfants, des adolescents, mais aussi des jeunes adultes. Cela a été un constat très rapidement posé après le premier confinement. Le Conseil d’État a vite réagi en adoptant dès juin 2021 un plan de quinze mesures et en allouant 5 millions de francs pour le réaliser – on citera par exemple l’augmentation des dotations en infirmières et infirmiers scolaires au secondaire II pour davantage de prévention et de repérage à l’école, et le renforcement des équipes mobiles de pédopsychiatrie qui se rendent dans les foyers pour soutenir les enfants en difficulté et les professionnels impliqués, afin d’éviter des hospitalisations. Ou encore, le soutien à l’association Stop Suicide, pour, notamment, un important redéploiement d’une campagne de prévention durant les derniers mois de 2021.

Prise en charge renforcée

En avril 2022, ce sont 11 millions de francs supplémentaires qui ont été alloués pour poursuivre et appuyer cette politique. Cette somme permettra en priorité l’engagement de professionnels spécialisés pour renforcer les structures du CHUV actives dans la prise en charge psychologique des enfants et des adolescents. Cela concerne notamment sa consultation interdisciplinaire pour les jeunes (DISA) ou le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, avec par exemple sa consultation pour les troubles du comportement alimentaire et celle pour les 0-5 ans.

C’est par les actes que l’on peut juger de l’importance que la Santé publique accorde à un domaine; clairement, la santé mentale des enfants, des adolescents et des jeunes adultes est une priorité pour le Canton.

