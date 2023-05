Accident à Saanen (BE) – La Sarine aurait charrié un corps jusqu’à Rossinière Une collision a eu lieu à Saanen dans la nuit de samedi à dimanche. Le conducteur présumé d’une des voitures a été retrouvé, 17 km en aval, dans le lac du Vernex. Claude Beda

L’homme a été retrouvé dimanche, plusieurs heures après l’accident dans le lac de barrage du Vernex à Rossinière. Chantal Dervey/A

Deux voitures sont entrées en collision frontale à Saanen (BE) dans la nuit de samedi à dimanche. L’une roulait de Saanen en direction de Rougemont, alors que l’autre circulait en sens inverse. À leur arrivée sur les lieux de l’accident, les forces d’intervention ont découvert cette deuxième voiture, dont les deux occupants – légèrement blessés – ont été emmenés à l’hôpital pour un contrôle.

Quant au premier véhicule, il a fait un tonneau avant de chuter le long d’une pente raide dans la Sarine. Mais aucune personne n’a été trouvée dans l’habitacle ni aux alentours, indique la police bernoise dans un communiqué. Or, dimanche, la police vaudoise a sorti un homme sans vie du lac du Vernex à Rossinière, 17 kilomètres en aval.

La Sarine à son arrivée dans le lac du Vernex à Rossinière. Chantal Dervey/A

Selon les éléments actuels, il s’agit du conducteur de la voiture, qui était seul à bord de son véhicule. «Il existe des indices quant à son identité, qui n’a toutefois pas encore été établie formellement», précise la police. Et, à Saanen, afin de retrouver le ou les éventuels occupants de la voiture tombée dans la rivière, la police bernoise a élargi les recherches, notamment le long de la Sarine au moyen d’un chien de police et par hélicoptère. En vain.

Cette intervention de grande envergure a nécessité la fermeture de la route entre Saanen et Rougemont jusqu’à dimanche matin tôt. Elle a mobilisé plusieurs patrouilles et services spéciaux des polices bernoise et vaudoise, des pompiers de Saanen et de Lausanne, d’une équipe de la Rega, des membres du Secours alpin suisse et de deux équipes d’ambulanciers.

