Manifestation saisonnière – La saucisse aux choux reprend ses droits à Orbe Après une année sans, pour cause de pandémie, la fameuse Fête de la saucisse aux choux revient à Orbe ce week-end, pour sa 15e édition. Erwan Le Bec

Depuis quinze éditions (ici en 2015), Orbe revendique chaque année le titre de capitale de la saucisse aux choux. 24 HEURES/Jean-Paul Guinnard

S’il manquait un symbole de l’arrivée de l’automne, le voici. La 15e édition de la Fête de la saucisse aux choux prend place dans la vieille ville d’Orbe ce week-end, après une saison d’absence. Grand-messe du terroir, la manifestation dirigée par un nouveau comité se recentre sur la place du Marché et sur la programmation.

Outre le papet vaudois, en plat principal et à sa juste place dans les 9 restaurants participants (réservation recommandée) et dans la grande cantine (pass sanitaire obligatoire), les amateurs de produits locaux pourront découvrir les bières artisanales de la brasserie de Thierrens et la torréfaction de café au Musée d’Orbe. Ateliers pour enfants et manèges sur l’esplanade du Château. Sinon démonstrations des apprentis bouchers et nombreux concerts tout au long du week-end. Ouverture des feux ce vendredi soir à 19 h.

Programme et détails sur le site de la Commune d’Orbe ou sur la page Facebook de la manifestation.

