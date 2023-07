Estivale d’Estavayer – La scène sur le lac est un sacré défi Déjà installée en 2022 pour la 30e édition du festival, la structure lacustre revient. Son montage demande de la créativité et de l’huile de coude. Sébastien Galliker

Pour assurer sa statique, la scène du lac de l’Estivale Open Air est posée sur des plots allant de 400 kilos à 1 tonne. CHRISTIAN BRUN

Trois jours après la fin du Paléo Festival de Nyon, la musique va retentir sur les rives du lac de Neuchâtel à l’occasion de la 31e édition de l’Estivale Open Air d’Estavayer-le-Lac. Un rendez-vous qui verra Pat Burgener, les Young Gods, Arma Jackson, Kadebostany ou encore Axelle Red se produire sur une scène entièrement montée sur le plan d’eau, de mercredi à samedi. Réalisé pour le 30e anniversaire du festival, le vieux rêve de l’Estivale a été reconduit cette année.

«En 2021, on a vu que notre prestataire avait construit une telle infrastructure au lac Noir. J’avais alors dit au directeur que je voulais pareil.» Nicolas Bally, directeur de l’Estivale

«Je n’y étais pas encore, mais on m’a dit que le comité songeait déjà à monter une scène lacustre il y a vingt ans. En 2021, on a vu que notre prestataire avait construit une telle infrastructure au lac Noir. J’avais alors dit au directeur que je voulais pareil. Mais la configuration des lacs n’est pas identique et trois semaines avant le festival, on ne savait pas encore vraiment comment on allait procéder pour la monter», sourit Nicolas Bally, directeur du festival staviacois. Reste que si Pro Scène, la société engagée pour le montage des infrastructures, avait déjà travaillé les pieds dans l’eau, l’exercice est ici sérieusement compliqué.

Trois fois plus de temps

«Grosso modo, cela prend trois fois plus de temps que pour une scène normale, présente François Huber, codirecteur de Pro Scène. Au lac Noir, le niveau d’eau était vraiment peu profond. Ici, il est tout de même de 1 mètre. Une fois que le fond est stable, le plus contraignant est qu’on ne peut pas tourner autour pour amener le matériel. Il faut donc passer tous les éléments depuis la place Nova Friburgo.» Et pour une infrastructure de près de 100 m² culminant à plus de 5 mètres de haut, cela représente bien quelques pièces.

«Cette année, on a un peu reculé la scène, car il y a beaucoup de cailloux au bord de la presqu’île et ce n’est pas très régulier.» François Huber, codirecteur de Pro Scène

Avant de débuter le montage, il a toutefois fallu s’assurer que le sol lacustre était adéquat et quadriller le site de plots en béton. Disposés sur le fond sablonneux, ils pèsent 400 kilos pièce. Six éléments plus costauds de 1 tonne supportent les bases principales de la scène.

«Cette année, on a un peu reculé la scène, car il y a beaucoup de cailloux au bord de la presqu’île et ce n’est pas très régulier. L’avant de la scène repose ainsi sur ces pierres, mais dès la seconde rangée d’échafaudages, on est sur des plots», détaillait François Huber, en fin de semaine dernière, pendant que ses collaborateurs terminaient les finitions. Tout en s’attelant à la construction de la grande scène, à quelques mètres de là.

«C’est comme un numéro 9 au foot, on construit l’équipe autour. Là, c’est pareil, on s’adapte.» Nicolas Bally

«Visuellement, c’est hyperjoli. C’était un défi d’utiliser le lac, mais cela nous a aussi permis de gagner de la place pour le public. Cette scène a vraiment attiré beaucoup de monde l’an passé et on a décidé de déplacer un bar pour gagner encore de l’espace en 2023», enchaîne Caroline Daehler, chargée de communication pour l’Estivale.

Après avoir attiré 31’000 visiteurs sur cinq soirées l’an passé, l’Estivale Open Air espère atteindre le même total sur quatre soirs cette année (ici la grande scène). CHRISTIAN BRUN

«C’est comme un numéro 9 au foot, on construit l’équipe autour. Là, c’est pareil, on s’adapte», reprend Nicolas Bally. Et cela même si la scène complique aussi le job d’organisation, le matériel ne pouvant pas être stocké et amené depuis les coulisses.

Ventes en avance

Ces modifications n’altèrent toutefois pas l’avancement des préparatifs du principal festival musical broyard de l’année, qui avait attiré 31’000 personnes sur cinq soirs l’année dernière. À l’affiche, les organisateurs promettent deux soirées hip-hop, après une première journée qui sentira bon le rock vintage grâce à Gotthard ou Matmatah, puis une soirée francophone avec notamment la révélation belge Mentissa.

«Pour l’instant, les ventes de nos 8000 billets par soir sont en avance, en moyenne de 15% par rapport à l’année dernière. On pourrait atteindre la même fréquentation que l’année passée, mais avec un soir en moins», conclut le directeur. Les soirées de jeudi et de samedi pourraient être complètes.

