Une libération trop dangereuse? – La schizophrénie pourrait le maintenir en prison Bien qu’il ait purgé sa peine suite à une agression, un jeune homme reste en détention. En justice, deux visions s’affrontent sur le risque qu’il présente. Chloé Din

Le Tribunal cantonal. Patrick Martin

«Maintenant, il a purgé sa peine, il faut lui donner une deuxième chance!» Au Tribunal cantonal mercredi, une mère était venue soutenir son fils, 32 ans, en prison depuis plus d’un an. Dans d’autres circonstances, il serait un homme libre depuis quelques mois déjà. Un premier jugement en a décidé autrement. Christian était là pour faire appel. Le hic: le jeune homme est schizophrène et le risque de récidive serait important, selon une expertise psychiatrique réalisée l’an dernier. Devant la Cour, deux visions se sont affrontées sur sa dangerosité et donc, sur son avenir.