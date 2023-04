Soutien des 20KM de Lausanne

– La sclérose en plaques, la maladie aux mille visages La Société suisse de la sclérose en plaques soutient les 15’000 personnes touchées par la maladie dans notre pays. Gros plan sur une pathologie qui touche en priorité les femmes. Pierre-Alain Schlosser

Un groupe de la Société SEP (sclérose en plaques), avec Marianna Monti (au premier plan tout à droite) s’entraîne depuis plusieurs semaines pour préparer les 20KM de Lausanne. JEAN-PAUL GUINNARD

La science avance et les traitements sont de plus en plus efficaces. Cette avancée scientifique doit apporter une lueur d’espoir aux 15’000 personnes touchées par la sclérose en plaques en Suisse (5000 en Suisse romande). «Chaque jour une personne reçoit ce diagnostic dans notre pays, explique Marianna Monti, représentante romande et membre de la direction de la Société suisse de la sclérose en plaques (SEP). Cette nouvelle est généralement un choc pour les personnes touchées.»