Mystérieux guerriers – La sécheresse aurait poussé les Huns à envahir l’Empire romain Une étude de l’Université de Cambridge révèle des choses surprenantes sur Attila et les Huns, cet ancien peuple de cavaliers nomades. Alexandra Bröhm

Attila est ressuscité dans de nombreux films et livres, comme ici dans le film «Attila, le Hun» avec Gerard Butler dans le rôle principal (2001). DR

Si l’on en croit les Romains, il n’y a rien de plus terrible qu’Attila et ses Huns. Un historien romain caractérisait les Huns au IVe siècle comme étant semblables à des animaux, horriblement défigurés, avides et sans honneur. Les auteurs chrétiens décrivent Attila comme un «fléau de Dieu» et l’invasion de ses troupes comme une apocalypse. Mais malgré toutes ces invectives, les récits laissent aussi généralement transparaître une certaine admiration pour la technique de combat des Huns.