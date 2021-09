Coup dur pour les Romands – La secrétaire générale du PLR démissionne à son tour Nommée il y a un peu plus d’un an, la Neuchâteloise Fanny Noghero jette l’éponge. Après Petra Gössi, c’est une nouvelle voix progressiste qui part. Florent Quiquerez , Berne

Fanny Noghe r o r estera comme la première femme et la première R omande à avoir pris les r ên es de l’appareil interne du PLR. Sébastien Anex

Samedi, les délégués du PLR choisiront un nouveau président. Sauf surprise, le conseiller aux États argovien Thierry Burkart succédera à la Schwytzoise Petra Gössi, qui a claqué la porte en juin. Mais ce n’est pas le seul changement qui attend le parti. Ce dernier devra aussi se trouver un nouveau secrétaire général. Fanny Noghero vient de communiquer sa démission aux instances PLR.

Une annonce qui intervient à peine plus d’un un an après sa nomination. «Une telle fonction nécessite une vraie complicité et une entente parfaite avec la présidence, réagit Fanny Noghero. Vous devez être capable de défendre ensemble une stratégie et une ligne une fois qu’elles ont été adoptées, y compris si elles ne font pas l’unanimité. Je formais un duo avec Petra Gössi. Aujourd’hui, je veux laisser la chance à Thierry Burkart de composer son équipe et de trouver le secrétaire général qui lui conviendra mieux.»