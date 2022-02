L’invité - La semaine de quatre jours, pour le bien de toutes et tous

Il y a bientôt deux ans, le «monde d’après» était sur de nombreuses lèvres et alimentait les espoirs d’un changement de paradigme. Certain·e·s se surprenaient alors à rêver d’un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et privée, galvanisé·e·s par le ralentissement forcé de leur quotidien peut-être trop frénétique.

Si l’on excepte une certaine ouverture au télétravail, lorsque celle-ci n’est pas motivée par le fait de flexibiliser les heures des employé·e·s en l’utilisant comme levier afin qu’ils et elles travaillent jusqu’à 23 h, aucune amélioration concrète des conditions de travail n’a été observée depuis. Or, le juste milieu entre notre expérience de mars 2020 et le rythme imposé par le monde d’avant se trouve peut-être sous notre nez: la semaine de quatre jours.

«En plus d’avoir un impact positif sur le bien-être psychique et la santé des employé·e·s, la semaine des quatre jours favoriserait également l’activité économique.»

Si les opposant·e·s fustigent de manière systématique (et souvent idéologique) l’idée de travailler moins pour gagner autant, ils et elles occultent plusieurs faits avérés dans de nombreuses expériences pilotes. En effet, cette formule permettrait de travailler mieux, et même parfois de produire plus. Ils et elles oublient également le nombre d’heures durant lesquelles nous travaillons actuellement mal en mobilisant nos ressources physiques et mentales cinq jours durant.

Et cela a un coût: en 2020, le potentiel économique inexploité généré par le présentéisme s’élevait à 5,5 milliards. Ajoutons-y les pertes liées à l’absentéisme et le total s’élève à 7,7 milliards. La semaine de quatre jours permettrait précisément de réduire ces coûts.

En plus d’avoir un impact positif sur le bien-être psychique et la santé des employé·e·s, elle favoriserait également l’activité économique. Car une journée supplémentaire de libre signifie plus de temps pour pratiquer des activités culturelles ou de loisirs, deux secteurs qui manquent encore cruellement de fréquentation par rapport à leur activité prépandémique. La semaine de quatre jours serait également un excellent outil de relance économique.

Oser expérimenter

Tous ces éventuels avantages ne constituent néanmoins aucune garantie de succès, ni pour toutes les entreprises, ni pour tou·te·s les travailleur·euse·s. Pour ces dernier·ère·s, une semaine de quatre jours mal implémentée peut engendrer un stress conséquent et des heures supplémentaires à rallonge. Pour les entreprises, c’est une lourde refonte de leur organisation qui les attend. Des arguments suffisants pour ne pas franchir le pas, le statu quo étant toujours bien plus rassurant qu’un saut dans le vide.

Et pourtant! Compte tenu des nombreux bénéfices potentiels qu’une telle réforme engendrerait, il est plus que regrettable que nos entreprises n’osent révolutionner leur propre philosophie interne, d’abord avec une expérience pilote, pour mieux révolutionner la vie de leurs salarié·e·s.

Andrea Münger Afficher plus Cosecrétaire général du PS vaudois

