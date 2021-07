Réduction du temps de travail – La semaine de quatre jours séduit entreprises et pays Les initiatives pour diminuer le temps de travail se multiplient dans le monde. Les débuts sont timides en Suisse. Julien Culet

Réduction de l’absentéisme, salariés moins fatigués: l’abaissement du taux de travail pourrait aussi bénéficier aux employeurs. Getty Images/Cavan Images RF

Travailler quatre jours tout en étant payé à 100% deviendra-t-il la nouvelle norme? De Microsoft Japan à plusieurs sociétés américaines, françaises ou suédoises, en passant par des tests impulsés par des gouvernements tels que l’Espagne et le Japon: de plus en plus d’entreprises et d’autorités sautent le pas depuis plusieurs mois. L’Islande fait, quant à elle, figure de pionnière car, après un essai concluant mené entre 2014 et 2019, ce sont désormais 86% des travailleurs qui ont réduit la durée de leur emploi.

En Suisse, Japan Tobacco International, basée à Genève, compte essayer la mesure l’an prochain. Certains employés pourront choisir de condenser leur semaine sur quatre jours en travaillant dix heures par jour, soit deux heures de plus quotidiennement, a indiqué la société aux médias.