Météo venteuse et fraîche – La semaine du 1er Août ravit «ceux qui n’aiment pas la chaleur» La semaine s’annonce en dents de scie, avec un peu de soleil mais des précipitations, des températures en chute et, surtout, beaucoup de vent. Myrtille Wendling

Le traditionnel feu d’artifice au bord du Léman, à Ouchy, ne devrait pas pâtir de la météo capricieuse. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Cette année, les pull-overs feront partie des manifestations du 1er Août. La météo pour toute la journée de mardi s’annonce assez capricieuse. Le matin, le ciel sera voilé et des averses auront lieu localement. Puis des éclaircies viendront réchauffer l’atmosphère, même si les maximales sur l’arc lémanique n’avoisineront que les 24 degrés. N’abandonnez toutefois pas trop vite votre jaquette; le vent sera assez actif en journée, mais devrait faiblir le soir.

«Les festivités de la fête nationale ne devraient toutefois pas être trop perturbées par le vent. Il sera, par exemple, modéré sur le Léman, rassure le prévisionniste de MeteoNews Nicolas Borgognon. Les feux d’artifice, qui ont été maintenus, ne devraient pas être perturbés. Le temps sera sec, avec des températures en dessous de 20 degrés.»

Des rafales à 70 km/h

Gare à la journée de mercredi, avertit le météorologue. «Une dépression assez marquée va circuler des îles Britanniques à la Scandinavie. En Suisse, elle sera responsable d’un renforcement des vents.» MeteoNews s’attend à des rafales de vent de 50 à 70 km/h sur le plateau lémanique.

«Nous frôlons le seuil de danger pour les loisirs en extérieur, prévient Nicolas Borgognon. Il faudra faire attention si vous souhaitez pratiquer du paddle, de la planche à voile ou vous promener en forêt – même si le vent ne fera pas tomber les arbres. Les parasols et les stores devront aussi rester fermés», préconise-t-il. Le grand soleil, couplé à des températures maximales de 30 degrés, pourrait en effet entraîner des comportements contradictoires avec les rafales.

De la pluie à la neige

Jeudi sera une journée entre deux: le vent soufflera toujours, mais de manière moins intense que mercredi. Vendredi, place à un «temps maussade, peu de soleil et des précipitations. Les sommets au-dessus de 2500 mètres, en Valais, par exemple, sur les dents du Midi ou les Diablerets, seront blanchis dans la nuit de vendredi à samedi», précise Nicolas Borgognon.

Cette météo capricieuse continuera samedi. Mais a-t-elle des avantages? Oui, selon le prévisionniste. «Il n’y a plus de problème à court terme pour la sécheresse. En plus, ceux qui n’aiment pas la chaleur et les canicules pourront passer un 1er Août dans les meilleures conditions.»

