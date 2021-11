Pandémie de coronavirus – La semaine nationale de vaccination est lancée

Le président de la Confédération Guy Parmelin, les ministres de la santé et des sports Alain Berset et Viola Amherd ont lancé la semaine nationale de vaccination par des appels vidéo sur Twitter. Ils ont rappelé que l’inoculation est le moyen de sortir de la pandémie.

Le président de la Confédération a déclaré lundi matin que les jeunes seraient épargnés par le Covid-19 dans la majorité des cas, mais que beaucoup d’autres n’auraient pas cette chance, comme les personnes âgées, les malades chroniques ou les immunodéprimés. «Faites-vous vacciner pour protéger les autres», a-t-il exhorté.

Alain Berset a lui exprimé l’espoir qu’il s’agissait du «dernier sursaut dans la lutte contre la pandémie», qui sévit depuis 20 mois et devient «vraiment difficile». Mais il existe un moyen pour la société de sortir de cette crise, a-t-il rappelé, et c’est la vaccination.

La mesure est sûre, a été utilisée des milliards de fois et est de grande qualité. Et elle protège non seulement les personnes vaccinées, mais aussi leur entourage.

«Aidez-nous»

Viola Amherd a également attiré l’attention sur les avantages pour les personnes vaccinées: «Grâce à la vaccination, nous pouvons à nouveau nous déplacer librement, à l’intérieur ou à l’extérieur, pour faire du sport, lors de compétitions, dans des clubs ou des réunions sociales. Et nous pouvons nous réjouir d’une «saison de ski sans souci», a déclaré la ministre des sports. «Aidez-nous à mettre enfin un terme à la pandémie».