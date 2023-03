Ski alpin – La sensation Hütter, Gut-Behrami 3e du super-G de Kvitfjell L’Autrichienne Cornelia Hütter a soufflé la victoire pour un centième à Elena Curtoni vendredi lors de la première course du week-end en Norvège. Jérémy Santallo

Cornelia Hütter dans l’aire d’arrivée du super-G de Kvitfjell, en Norvège, vendredi. AFP

Au terme d’une année morose pour le ski autrichien, Cornelia Hütter a mis vendredi un peu de baume au cœur à son pays. Plus vite que toutes les autres concurrentes dans la partie finale du premier super-G du week-end – l’autre aura lieu dimanche, après la descente de samedi – à Kvitfjell, «Conny» a raflé la mise et devancé Elena Curtoni sur la plus petite des marges (un centième) et Lara Gut-Behrami (12 centièmes).

Nouvelle leader du classement de la spécialité avec ses 310 points, soit huit de plus que sa dauphine Lara Gut-Behrami, l’Italienne Curtoni a accueilli Hütter dans l’aire d’arrivée avec une stupéfaction certaine. C’est la première victoire de l’hiver pour l’Autrichienne de 30 ans et le quatrième succès depuis le début d’une carrière trop souvent perturbée par les graves blessures au genou. Hütter était revenue sur le devant de la scène lors des récents Mondiaux en France en décrochant le bronze en super-G.

Irrésistible à l’entraînement jeudi devant la skieuse de Graz, Sofia Goggia a bien failli mettre tout le monde d’accord vendredi. En tête devant Hütter à chaque temps intermédiaire, la Bergamasque a manqué la porte qui précédait le mur final. Quinze skieuses sont dans la même seconde, Corinne Suter est 9e (+0.80’), juste devant sa compatriote Jasmine Flury (+0,81’). Wendy Holdener se classe 17e et Michelle Gisin 18e.

Quatrième à 16 centièmes de Hütter vendredi, l’Américaine Mikaela Shiffrin visera encore ce week-end cette fameuse 86e victoire en Coupe du monde, synonyme de record égalé avec le Suédois Ingemar Stenmark.

