JO de Tokyo – La sensation Noè Ponti, «comme dans un rêve» Le Tessinois (20 ans) a apporté à la natation suisse sa deuxième médaille olympique en moins de 24 heures, samedi à Tokyo. Fou! Jérôme Reynard Tokyo

Noè Ponti a nagé aux côtés de l’immense Caeleb Dressel, samedi. Même pas peur… AFP

Jérémy Desplanches l’avait annoncé vendredi en conférence de presse, médaille de bronze du 200 m 4 nages autour du cou. «Ce n’est pas impossible que vous ayez Noè en face de vous à ma place, demain.» Le Genevois avait vu juste. Moins de 24 heures après son exploit, Noè Ponti l’a imité en décrochant le bronze au terme de la finale du 100 m papillon la plus rapide de l’histoire, que lui a bouclée en 50’’74 (record national). Sensationnel!

«C’est tout simplement incroyable», s’est exclamé le Tessinois (20 ans seulement), qui n’était encore jamais monté sur un podium international. «J’ai commencé à y croire vendredi après les demi-finales, quand j’ai vu que j’avais le troisième chrono des qualifiés pour la finale. J’ai une nouvelle fois tout donné aujourd’hui et je me retrouve avec cette médaille autour du coup... Je suis comme dans un rêve.»

«On a une équipe forte, on est une grande famille, on se supporte tous, c’est stimulant» Noè Ponti

Et dire qu’il avait fallu attendre 37 ans pour trouver un successeur à Etienne Dagon, seul médaillé olympique de la natation suisse avant Tokyo (le bronze aussi, à Los Angeles 1984). Voilà qui donne une clé de compréhension importante pour saisir l’ampleur des exploits réalisés par les nageurs helvétiques au Japon.

L’avenir de la natation suisse

Samedi, le héros se nommait Noè Ponti. Retenez son nom. Car le jeune homme, talent précoce – «je nageais seul avant mes 3 ans» - incarne la montée en puissance, l’avenir de la natation suisse, en compagnie d’Antonio Djakovic (18 ans), de Lisa Mamié (22) et de Roman Mityukov (21), dans le sillage de la locomotive Jérémy Desplanches.

«On ne l’avait pas planifié» Afficher plus Markus Buck, chef du sport de performance à Swiss Aquatics, n’en croyait pas ses yeux, samedi matin à Tokyo. Il a bien voulu évoquer les exploits des nageurs suisses aux JO 2020. Quels Jeux olympiques pour la natation suisse! C’est juste fantastique. Et c’est bien plus que ce que l’on pouvait espérer. Comment l’expliquer? C’est difficile. On a essayé d’être prêts pour cet évènement. On a fait en sorte que les athlètes arrivent dans les meilleures dispositions… Mais qu’autant de nos nageurs atteignent des demi-finales, des finales, et même des podiums, on ne l’avait pas planifié. On pouvait l’espérer pour Jérémy, mais pour le reste c’est assez inattendu. Parlez-nous de Noè Ponti. Il est relâché, il ne se laisse pas griser, il n’est pas perturbé de se retrouver dans la ligne d’eau à côté de Caeleb Dressel. Il a du respect pour lui, mais il n’en a pas peur. Il a des ambitions, comme tout ces jeunes. Et surtout, il a encore une marge de progression.

«Le bronze de Jérémy a clairement joué un rôle dans ma performance. Globalement, on a une équipe forte, on est une grande famille, on se supporte tous, c’est stimulant. Deux médailles pour la natation suisse en moins de 24 heures, c’est juste fou! Et c’est plein d’espoir pour le futur. À condition de continuer à travailler comme on le fait, car la concurrence est des plus rudes», expliquait celui qui plus jeune s’est inspiré des exploits de Michael Phelps et de Ryan Lochte devant sa télévision.

Direction les Etats-Unis

Samedi, c’était à son tour de monter sur un podium olympique. Aux côtés notamment d’un autre monstre, Caeleb Dressel (24 ans, EU), lequel a remporté sa troisième médaille d’or des JO 2020 en s’offrant par la même occasion un nouveau record du monde (49’’45). Sans doute que Noè Ponti découvrira certaines ficelles du système américain à partir de septembre, lui qui intégrera la North Carolina University pour y poursuivre sa maturation.

Le nageur tessinois Noè Ponti, médaillé de bronze sur le 100 m papillon AFP Le nageur genevois Jérémy Desplanches, bronzé sur le 200 m 4 nages AFP 1 / 6

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.