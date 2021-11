Bande dessinée – La série «Jonathan» terminée, Cosey adore toujours dessiner Le Vaudois clôt superbement sa série fétiche et sort également un recueil de dessins magnifiques, mais n’a aucune intention de prendre sa retraite. Rencontre. David Moginier

Cosey dans son chalet des Alpes vaudoises. Jean-Guy Python/24 heures

À 71 ans, Cosey ne «se sent pas vieux». Le bédéaste vaudois «ne livre pas un testament» en sortant l’ultime aventure de «Jonathan» et un superbe journal intime et de voyages, «À l’heure où les dieux dorment encore». Son héros amnésique, son double fantasmé, son baroudeur rêvé ne devait vivre qu’une vie dans le «Journal de Tintin», il aura finalement poursuivi sa quête mystique pendant près d’un demi-siècle.

Le Grand Prix d’Angoulême 2017 avait tenté de prendre congé il y a huit ans dans «Celle qui fut» mais il n’en était pas satisfait. Jonathan retourne donc dans le Tibet pour une aventure où beaucoup des personnages qui l’ont marqué refont leur apparition. «C’est comme au théâtre, quand les acteurs viennent saluer, même celui qui a un couteau planté dans le dos», s’amuse Cosey avec son sourire de grand gamin malicieux.