Crowdfunding au point mort – La série romande financée par le public dort dans un tiroir Des désaccords existent entre le porteur du projet et la société de production qui avaient récolté 57’000 francs de financement participatif pour créer une fiction 100% suisse. Raphaël Cand

La série 100% romande pour laquelle des Romands ont mis la main à la poche fait l’objet de divergences entre les partenaires qui espéraient marcher sur les traces des grands succès comme «La casa de papel». DR

Mais quand sortira la série romande «The Clue»? Souvenez-vous, ce projet porté par le jeune acteur et créateur de contenus morgien Noam Yaron avait fait les gros titres début 2019 et récolté plus de 57’000 francs par le biais d’un financement participatif.

Il faut dire que l’idée était ambitieuse: «faire passer la production audiovisuelle suisse dans une autre dimension» grâce à la «première série fiction made in Switzerland… dont tu es le héros».

Un projet largement appuyé par des articles de presse enthousiastes – peut-être un peu trop – évoquant un destin comparable au succès international remporté par «La casa de papel», rien que ça.