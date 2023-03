«The Pressure Game» sur la RTS – La série sur l’équipe de Suisse réussit le pari de l’authenticité Diffusé mardi et mercredi sur RTS Un, le documentaire «The Pressure Game – Au cœur de la Nati» a suivi l’équipe nationale durant l’année 2022. Avec en point d’orgue l’élimination contre le Portugal. Valentin Schnorhk - Bâle

Comme ici lors de la Coupe du monde au Qatar, l’équipe de Suisse a été suivie de près par les caméras lors de la dernière année. Fabian Michel / ASF

C’est une série TV dont on connaît le dénouement. La fin ne surprendra personne. Elle en énervera encore peut-être certains, et permettra de panser la plaie pour d’autres. Mais elle a le mérite de donner des clés pour comprendre pourquoi et comment une équipe nationale qui rêvait de marquer l’histoire s’est retrouvée, un soir de décembre au Qatar, à devoir ravaler ses ambitions et vivre avec ses frustrations.