Égalité hommes-femmes – La session des femmes rencontre un immense succès Alors qu’il est encore possible de participer jusqu’à vendredi minuit, plus de 1000 Suissesses se sont déjà inscrites pour tenter de siéger à Berne. Julien Culet

Les 29 et 30 octobre 2021, 246 femmes prendront place sous la Coupole pour une session qui leur sera dédiée. keystone-sda.ch

Le succès est déjà total pour Alliance F, organisation non partisane qui représente les intérêts des femmes en politique suisse. Vendredi, en début d’après-midi, plus de 1050 candidates s’étaient inscrites pour tenter de siéger sous la Coupole dans six mois. Les 29 et 30 octobre prochains, entre 150 et 180 d’entre elles pourront participer à la Session des femmes au parlement, à l’occasion des 50 ans du droit de vote qui leur a été accordé.

«Nous avons voulu voir combien de femmes allaient s’inscrire et nous sommes surprises de voir un tel engouement.» Sophie Achermann, directrice générale d’Alliance F

Avant cela, il leur faudra être élues. Le scrutin aura lieu en ligne, entre le 14 et le 31 mai. Plus de 9000 femmes se sont portées volontaires pour être électrices. «Nous devrions dépasser les 10’000», salue Sophie Achermann, directrice générale d’Alliance F. Dans les deux cas, les inscriptions sont ouvertes jusqu’à ce vendredi minuit. «Nous avons voulu voir combien de femmes allaient s’inscrire et nous sommes surprises de voir un tel engouement», poursuit la responsable.

La composition de ce parlement particulier respectera la répartition linguistique de la Suisse. Actuellement, 228 Romandes sont candidates. En proportion, elles auront donc plus de chances d’être élues. Par ailleurs, un crowdfunding ayant pour but de récolter 30’000 francs a dépassé son objectif initial atteignant déjà 41’000 francs.

Deux jours de discussions

L’assemblée se tiendra dans la salle du Conseil national et ses 246 places. Les actuelles conseillères nationales, aux États ainsi que les conseillères d’État sont invitées à participer. «Elles seront toutefois appelées, si elles le souhaitent, à aller dans la tribune pour laisser un maximum de citoyennes siéger, précise Sophie Achermann. Ce sera une chance unique pour elles d’être dans cette salle, avec des politiciennes chevronnées. Nous pourrons notamment compter sur des discours des trois conseillères fédérales.»

Le but de ces deux jours de session est de donner une place aux femmes pour discuter d’objets ayant trait à l’égalité. Ils sont répartis en huit commissions: pour le droit de vote des étrangères et des étrangers, pour l’égalité au travail et à la retraite ou encore pour la santé sexuelle et la médecine axée sur le genre. «Une trentaine de demandes seront ensuite formulées au parlement», explique Sophie Achermann.

