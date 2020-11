Suisse – La session parlementaire s’annonce chargée Election du procureur général de la Confédération, débats budgétaires ou encore accord-cadre avec l’UE: les chambres fédérales ouvrent leur session prometteuse le 30 novembre prochain.

Photo d’illustration. KEYSTONE

La crise du Covid-19 occupera une fois de plus les parlementaires fédéraux qui entament trois semaines de session le 30 novembre. Budget 2021, loi sur le tabac, santé et élections étofferont leur programme. L’accord institutionnel avec l’Union européenne fera l’objet d’une session extraordinaire les 16 et 17 décembre.

Dès l’ouverture, le 30 novembre, les deux Chambres éliront leurs présidents. Deux UDC sont appelés à diriger les débats des Chambres fédérales ces douze prochains mois: le Bernois Andreas Aebi au Conseil national et le Schwyzois Alex Kuprecht aux Etats.

Le mercredi 9 décembre, un troisième UDC complétera le tableau: le ministre de l’économie Guy Parmelin devrait être élu président de la Confédération. C’est la première fois que le Vaudois âgé de 61 ans accédera à cette fonction. Le Tessinois Ignazio Cassis, 59 ans, devrait quant à lui devenir vice-président du Conseil fédéral.

Autre élection attendue: celle du procureur général de la Confédération, le dernier mercredi de la session. La commission judiciaire de l’Assemblée fédérale n’a pas encore fait son choix. Deux candidats sont encore en lice pour remplacer le controversé Michael Lauber à la tête du Ministère public de la Confédération.

Budget marqué par le corona

Traditionnel fil rouge de la session d’hiver, les débats budgétaires démarreront le 1er décembre au Conseil national, avant de faire la navette d’une chambre à l’autre. Le Conseil fédéral a prévu des dépenses de 78,3 milliards de francs, soit 3,9% de plus comparé à 2020, essentiellement en raison des mesures liées à la pandémie.

La commission des finances du National voudrait une rallonge de 231 millions de francs, dont 200 millions pour les entreprises particulièrement touchées par la crise du coronavirus. Un plan B pourrait en outre être développé, au cas où le Parlement ne parviendrait pas à boucler le budget à cause de la pandémie.

La question du Covid-19 dépassera les débats budgétaires. Dans un Parlement où masques, plexiglas et désinfectants sont de rigueur, les Chambres devront décider si elles accordent ou non une aide pour les loyers des commerçants en difficulté. Les deux conseils se passent la balle depuis le printemps sans réussir à se prononcer.

National et Etats devront aussi donner leur aval à l’appui de l’armée aux hôpitaux débordés par la crise. Plusieurs cantons ont déjà sollicité cette aide qui permettra de déployer un maximum de 2500 militaires.

La loi sur les crédits cautionnés par la Confédération pour les entreprises touchées par la crise sera bouclée au cours de la session. Le National débattra aussi de motions en faveur de mesures pour les cas de rigueur en général et les entreprises du secteur de l’événementiel en particulier.

L’accord-cadre en question

Dossier au long cours, l’accord institutionnel avec l’Union européenne sera au menu d’une session extraordinaire la dernière semaine, le mercredi au Conseil national et le jeudi au Conseil des Etats. Deux motions émanant de l’UDC seront discutées. L’une demande des clarifications sur l’accord-cadre et l’autre de le classer.

Le Parlement devra aussi avancer dans ses dossiers «ordinaires». Parmi eux, la participation de la Suisse au «paquet Horizon» 2021-2027, également liée à l’UE. Le point à l’ordre du jour ne concerne que le financement de 6,154 milliards de francs. Le mandat de négociation pour le renouvellement de l’accord bilatéral Suisse-UE sur ce paquet sera soumis au Parlement ultérieurement.

La Chambre du peuple consacrera pas moins de quatre jours à l’examen de la loi sur le tabac qui doit notamment protéger les jeunes contre la publicité pour ce type de produit. La commission compétente a retoqué le projet de la Chambre des cantons pour en faire une version moins sévère.

Le National se penchera aussi sur les prescriptions de cannabis à des fins médicales. Il tentera aussi d’éliminer les divergences sur le premier volet des mesures visant à freiner la hausse des coûts de la santé.

Logements abordables

Conséquence de la votation de février sur l’initiative pour davantage de logements abordables, les députés discuteront du crédit-cadre destiné à cautionner la promotion du logement. Un montant de 1,7 milliard de francs est prévu pour encourager la construction de logements d’utilité publique.

Quant au Conseil des Etats, il reviendra sur le système de fixation des loyers. A défaut d’une révision totale du droit de bail, trois initiatives parlementaires de la droite, ainsi qu’une motion de commission proposent des dispositions particulières pour moderniser le système actuel.

Le projet de politique agricole dès 2022, qui a pris beaucoup de retard, est enfin au menu du Conseil des Etats. Mais seules les enveloppes financières devraient être discutées. La commission compétente demande le report des discussions sur le programme en lui-même.

Le Conseil des Etats abordera l’initiative «stop à l’îlot de cherté» et son contre-projet indirect, soutenu en commission. Il tentera également d’éliminer les divergences du contre-projet à l’initiative pour des soins infirmiers forts.

Les sénateurs s’attaqueront à la problématique des abus dans le sport. La simplification des démarches pour changer de sexe à l’état civil, ainsi que le mariage pour tous sont aussi à l’agenda.

ATS/NXP