Rentrée des classes 2/3 – «La seule chose qui a changé c’est qu’on doit se laver les mains souvent» Deuxième journée de retour à l’école pour les petits, à l’instar de Violet Christensen, 6 ans, de Chailly. Catherine Cochard

Deuxième jour de déconfinement. À Chailly, Tanya Christensen amène sa fille Violet à l’école, en compagnie de son petit frère Rémy. Odile Meylan

On retrouve Tanya, Violet et Rémy Christensen devant leur immeuble de bon matin. La fillette affiche un grand sourire. «Elle se réjouit tellement de retourner ce matin à l’école!» témoigne sa maman, elle aussi plus détendue que lundi.