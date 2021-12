Téléréalité française – La seule Suissesse en lice à «Prodiges» évolue à Yverdon Se formant à l’Académie Terpsichore, la danseuse Aurélia Huber participe au concours de jeunes talents du classique. Diffusion jeudi soir. Anetka Mühlemann

La jeune danseuse Aurélia Huber, qui fréquente l’Académie Terpsichore d’Yverdon, participe à « Prodiges ». CHANTAL DERVEY

Sa silhouette élancée évolue tout en légèreté. Quand Aurélia Huber danse, chaque geste semble une évidence. «Elle est très pure, ma fille a toujours été comme ça», admire Lionel Huber, qui lui a transmis son amour de la musique. La préado, qui a enfilé ses premiers chaussons de ballet à 4 ans, en a désormais fait sa vocation. Il y a deux ans, elle a intégré une structure sport-études sur Yverdon, afin de s’adonner à son art une vingtaine d’heures hebdomadaires.

«Dans mes plus anciens souvenirs, je me vois en train de danser, confie la perfectionniste de 12 ans. J’ai besoin de me nourrir de danse. C’est presque devenu un besoin primaire.» La rigueur du classique sied à merveille à cette grande travailleuse. «Il y a la qualité du mouvement mais aussi l’expression. Chaque jour, j’essaie de faire mieux que la veille.»