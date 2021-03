3 ans de prison, 1 an ferme – La sévérité de la peine contre Sarkozy sidère ses amis politiques Malgré l’absence de preuves formelles, l’ancien président est condamné à de la prison ferme pour corruption et trafic d’influence. Fureur chez les Républicains. Alain Rebetez, Paris

Nicolas Sarkozy au moment où il sort du tribunal, sans le moindre mot. En fin d’après-midi, il annonçait son intention de faire recours. KEYSTONE

«Ces délits ont porté gravement atteinte à la confiance publique. Ils instillent l’idée que les débats peuvent faire l’objet d’arrangements occultes.» La présidente du tribunal

«Accusés, levez-vous, et veuillez faire face au tribunal!» Il est terrible ce moment, quand Nicolas Sarkozy, 65 ans, ancien président de la République, doit quitter sa chaise et se présenter humblement devant la présidente de la 32e Chambre correctionnelle pour entendre sa condamnation. À ses côtés, il y a son ami et avocat de toujours, Me Thierry Herzog, 65 ans également, un des ténors du barreau parisien, et Gilbert Azibert, 70 ans, ancien avocat général à la Cour de cassation, poste parmi les plus prestigieux de la magistrature française. Tous trois, dans leur costume sombre d’homme de pouvoir, reçoivent la sentence, identique pour chacun: 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, l’année de prison ferme pouvant faire l’objet d’un aménagement de peine à domicile, avec un bracelet électronique.