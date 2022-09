Vague de blessures au LHC – La si décriée «profondeur» doit montrer sa pertinence Le club lausannois est amputé de plusieurs éléments majeurs, que son recrutement de l’été doit pouvoir remplacer. Robin Carrel

Miika Salomäki, Andrea Glauset et Jiri Sekac, trois pièces maîtresses du LHC qui ne seront pas alignées mardi contre Rapperswil. KEYSTONE

«C’est une situation qu’il faut gérer. Ça teste la profondeur de notre effectif dont on parle depuis longtemps. Il y aura de nouveaux blocs d’assemblés, parce qu’on est obligé de les retravailler! Pour moi, c’est égal qui joue et où. Nous devons faire le travail et le système de jeu reste le même. C’est la base que nous travaillons si durement au mois d’août.»