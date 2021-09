Étude d’Addiction Suisse – La situation des personnes souffrant d’addiction s’est dégradée De manière générale, l’association démontre qu’en 10 ans, les conditions concernant l’emploi et le logement se sont péjorées. L’isolement est en hausse.

Les personnes traitées pour une consommation d’opioïdes étaient elles 28 fois plus susceptibles de se retrouver à l’aide sociale que le reste de la population. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Ennio Leanza

Les personnes souffrant d’un problème d’addiction sont six fois plus nombreuses à rechercher un emploi. Et elles sont jusqu’à vingt fois plus nombreuses à se retrouver dans une situation instable en matière de logement.

D’une manière générale, la situation sociale des personnes suivant un traitement contre les addictions s’est considérablement dégradée entre 2007 et 2017, constate Addiction Suisse dans un communiqué diffusé mardi. Sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique, la fondation a analysé la situation sociale de ces personnes sur ce laps de temps.

De manière générale, Addiction Suisse constate qu’en 10 ans jusqu’en 2017, les conditions en matière d’emploi, de logement, en particulier chez les plus jeunes se sont péjorées. L’isolement augmente, sauf chez les joueurs et les personnes souffrant d’addiction au tabac.

Les personnes traitées pour une consommation d’opioïdes étaient elles 28 fois plus susceptibles de se retrouver à l’aide sociale que le reste de la population. La proportion de personnes se dévalorisant était deux fois plus élevée chez les consommateurs de cannabis, de cocaïne et d’opioïdes.

Pour les auteurs de l’étude, il est important d’en finir avec la stigmatisation des problèmes d’addiction et de la perte d’emploi. Ils constatent que les personnes qui ont honte ne cherchent pas à se faire aider rapidement. Si les problèmes étaient discutés publiquement, il serait plus facile pour les personnes concernées de chercher de l’aide.

ATS

