Mesures Covid – «La situation engendre

forcément des aberrations» Entre frustrations et résignation, les acteurs du sport disent leur point de vue, après les dernières décisions du Conseil fédéral qui entreront en vigueur lundi. Pierre-Alain Schlosser

Soutenir ses enfants lors de manifestations sportives ne sera toujours pas autorisé, lundi. Jean-Paul Guinnard-a

Dès lundi, les équipes de sport pro, semi-pro et celles de la relève nationale seront autorisées à accueillir jusqu’à 100 spectateurs. Une demi-mesure qui laisse songeurs bon nombre d’acteurs des milieux sportifs.

Ainsi, 100 personnes (assises, avec masque et distance de sécurité) pourront assister à certaines compétitions, alors que les parents de jeunes athlètes ne sont pas autorisés à voir les matches et entraînements de leur progéniture. Dans la pratique, les parents qui véhiculent leurs jeunes ne pourront toujours pas se réunir autour d’un terrain de foot ou de tennis. En revanche, ils pourront attendre leurs gosses dans le parking et discuter entre eux. Est-ce moins dangereux?