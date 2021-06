Office fédéral de la santé publique – La situation s’améliore, mais la prudence est toujours de mise L’OFSP a tenu un point presse mardi devant les médias. La situation épidémiologique s’améliore en Suisse, selon les experts de la Confédération.

«Il ne faut toutefois pas oublier qu’on a ouvert de nombreuses activités. La pandémie n’est de loin pas terminée», a prévenu Virginie Masserey, cheffe de la section contrôle des infections. KEYSTONE/Peter Schneider

Les nombres de cas de Covid-19, d’hospitalisations et de décès baissent, alors que la vaccination progresse: la situation épidémiologique s’améliore en Suisse, a-t-il été souligné mardi lors du traditionnel point de presse des experts de la Confédération. Mais la prudence reste de mise et les règles sanitaires doivent encore être respectées.

La situation est toujours favorable sur le plan sanitaire, a indiqué Virginie Masserey, cheffe de la section contrôle des infections de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Une conclusion à laquelle parvient aussi le groupe de travail scientifique Covid-19 dans son dernier rapport de situation.

«Il ne faut toutefois pas oublier qu’on a ouvert de nombreuses activités. La pandémie n’est de loin pas terminée», a prévenu Virginie Masserey, qui appelle à la prudence. Si l’été s’annonce plus calme, l’épidémie pourrait repartir à l’automne. Il faut profiter de la période actuelle pour se faire vacciner, conseille-t-elle.

La vaccination progresse

Justement, la vaccination progresse selon les plans, a ajouté la responsable de l’OFSP. Quelque 4,8 millions de doses ont été administrées jusqu’à présent. Près de 20% de la population est entièrement vaccinée.

La Suisse a reçu samedi un million de doses de Moderna et mardi, 100’000 doses du vaccin Pfizer sont également arrivées, a précisé Virginie Masserey. La Suisse a reçu jusqu'à présent quelque 5,9 millions de doses de vaccin, dont un million sont stockées par la Confédération.

L’adhésion à la vaccination, qui fluctue entre 50 et 75%, tend également à augmenter, se réjouit Virginie Masserey. Cette dernière part du principe qu’entre fin juin et début août, tous les adultes qui le souhaitent auront été vaccinés.

Une décision de Swissmedic devrait tomber d’un moment à l’autre pour la vaccination des enfants et adolescents dès 12 ans, avec le vaccin Pfizer, a précisé Virginie Masserey. Les femmes enceintes peuvent aussi se faire vacciner, les vaccins étant bien tolérés par la femme pendant la grossesse et par l’enfant.

En revanche, les enfants âgés de six à douze ans ne seront probablement pas vaccinés avant la fin de l’année, voire pas avant le début de l’année prochaine, a précisé la responsable de l’OFSP. Elle a par ailleurs rappelé que la Confédération couvrait les coûts des tests répétitifs dans les entreprises.

Certificat Covid

Rudolf Hauri, président de l’Association des médecins cantonaux, a lui évoqué le certificat Covid. Des difficultés subsistent encore, au niveau technique entre autres. Les cantons travaillent à trouver les bonnes personnes pour assumer la responsabilité de produire ce certificat, a-t-il précisé.

La question de la vitesse entre aussi en ligne de compte car un certificat doit pouvoir être délivré rapidement. Rudolf Hauri précise que les cantons sont en contact avec l’OFSP et l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication.

Le médecin cantonal de Zoug espère que cela ne devienne pas «une sorte de concours» entre cantons. Et de concéder que les cantons à plus forte démographie devront avoir un niveau d’organisation différent par rapport aux plus petits et cela dépendra aussi de la technologie.

D’autres assouplissements possibles

Vu la situation actuelle, d’autres assouplissements seront possibles suivant le calendrier du Conseil fédéral, d’après Rudolf Hauri. Mais il indique ne pas pouvoir anticiper, avec les assouplissements de cette semaine. «Les grandes manifestations tests et les rassemblements spontanés dans l’espace public nous montreront si cela mène à une situation problématique.»

Le médecin cantonal de Zoug a par ailleurs informé que les camps d’été pourront avoir lieu, avec des concepts de protection et dans le respect des règles cantonales. Malgré les risques de propagation, il a été montré que le taux de positivité se situe bien en dessous de 1 pour 1000 dans les écoles. Et avec les capacités de tests renforcées, nous pourrions très vite agir si nécessaire, note M. Hauri, qui insiste encore sur le respect des règles d’hygiène et de distance.

Taux de reproduction à 0,84

La Suisse enregistre un recul du nombre de cas confirmés en laboratoire (-31%, 756 mardi). Les hospitalisations sont aussi en baisse (-22%, 27), tout comme le nombre de décès (-16%, six). L’incidence est en repli dans tous les groupes, de même que le taux de positivité. Enfin, les soins intensifs sont moins affectés, avec 15% des places actuellement occupées par des malades du Covid-19.

Le taux de positivité s’élève à 3,59% et, sur les quatorze derniers jours, il y a 131,25 nouvelles infections pour 100’000 habitants. Le taux de reproduction, qui a un délai d'une dizaine de jours, est lui de 0,84.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.