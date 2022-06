Succédant à une pandémie toujours menaçante, l’invasion de l’Ukraine a jeté nos démocraties dans une série de crises. Tous les États européens voient leurs politiques étrangères, militaires, énergétiques, alimentaires brutalement interrogées. Or, dans ces temps troublés où les défis se multiplient et les problèmes s’entrecroisent, la social-démocratie reste la méthode de résolution des crises la plus convaincante parce qu’elle conjugue deux stratégies constructives.

Premièrement, la social-démocratie croit au progrès. Elle postule que l’amélioration d’une situation douloureuse est toujours possible. Et dans sa lutte pour davantage de justice et des conditions de vie meilleures, elle ne baisse jamais les bras.

«Travailler au rassemblement de la société tout en encourageant les nécessaires changements.»

Deuxièmement, elle garde toujours l’intérêt général devant les yeux. Elle se montre donc apte au compromis, d’une part pour ne pas saboter une avancée même si elle s’annonce limitée, d’autre part pour travailler au rassemblement de la société tout en encourageant les nécessaires changements de comportements collectifs et individuels.

Cette combinaison de volontarisme et de pragmatisme se révèle efficace pour surmonter les blocages politiques et traiter les problèmes brûlants. Elle a un fort potentiel sur notre continent, même si la social-démocratie se trouve elle-même en pleine interrogation.

Dans un monde dangereux, polarisé, avide de recettes simplistes, elle peine à faire entendre la voix de la raison et du progrès. Dès lors, soit elle devient moins séduisante aux yeux de citoyens réclamant des solutions immédiates et tranchées. Soit elle se radicalise par crainte de devenir inaudible. C’est la voie qu’a suivie le Parti socialiste français. De frondes internes en durcissements idéologiques, il n’a cessé de s’éloigner des citoyens, avec pour résultat un score misérable à la récente élection présidentielle, suivi d’un arrimage stérile à l’extrême gauche dans le cadre des prochaines législatives. À l’inverse, là où la social-démocratie s’est montrée constructive, rassembleuse et modérée, elle est aux affaires. C’est le cas en Allemagne, en Espagne, au Portugal, en Finlande, en Suède, au Danemark.

Répondre aux défis

Ces tensions n’épargnent pas le Parti socialiste suisse. Sa force a toujours été d’allier un idéalisme créatif et une solide culture gouvernementale. Sa difficulté est de résister à la tentation d’une course aux postures populistes alors que les élections fédérales de 2023 se profilent.

Pour répondre aux défis qui attendent la Suisse dans les domaines du pouvoir d’achat, de l’énergie, du climat, de la sécurité, des relations européennes, la social-démocratie est l’actrice adéquate. À condition qu’elle déploie toutes ses thématiques, sans sectarisme. La vocation de la gauche humaniste n’est jamais de fractionner la société, mais de tourner les bonnes volontés vers l’action aussi largement que possible.

Yvette Jaggi Afficher plus Ancienne syndique PS de Lausanne.

