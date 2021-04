Cryptomonnaies – La société Coinbase met le feu à Wall Street Précurseur dans les monnaies digitales, la société entamait mercredi son parcours en Bourse. Des débuts flamboyants avec une action en hausse de 70% deux heures avant la fermeture. Olivier Wurlod

En quelques heures de cotation sous le symbole COIN , la société californienne a vu sa capitalisation boursière dépasser les 100 milliards de dollars. keystone-sda.ch

Après un report de quelques jours lié à une sombre histoire de manipulation des volumes de transactions, pour laquelle Coinbase a été amendée à hauteur de 6,5 millions de dollars, plus rien n’a pu empêcher ce précurseur des cryptomonnaies d’entrer en Bourse mercredi.

Et quelle arrivée! En quelques heures de cotation sous le symbole COIN, la société californienne a vu sa capitalisation boursière dépasser les 100 milliards de dollars. «Cette arrivée au Nasdaq représente une forme de reconnaissance de la part de Wall Street et des investisseurs, ainsi qu’un pas énorme en faveur des monnaies digitales et de la technologie de la blockchain», se réjouit Adrien Treccani, fondateur de la société Metaco.