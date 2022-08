Gouvernement hongrois – «La société pas aussi homophobe que les gens qui la dirigent» «La stratégie de Viktor Orbán consiste à attaquer les minorités pour détourner l’attention des vrais problèmes», dénonce l’activiste LGBTQI Tamás Dombos. Fabio Tonacci - La Repubblica

Des manifestants protestent contre la loi du gouvernement de Viktor Orbán visant à bannir toute «promotion» de l’homosexualité auprès de jeunes de moins de 18 ans. Budapest, 14 juin 2021. AFP

«Et dire qu’il fut un temps où Viktor Orbán aimait la liberté, se remémore Tamás Dombos. Je me souviens qu’à l’époque il avait les cheveux longs et prononçait des discours publics inspirés d’idéaux anticléricaux. Alors qu’aujourd’hui…» Alors qu’aujourd’hui le parti Fidesz en étant à sa douzième année consécutive au pouvoir, la Hongrie est devenue le berceau de l’obscurantisme pour celles et ceux qui revendiquent les droits de la communauté LGBTQI.