Pompes funèbres – La Société vaudoise de crémation cesse ses activités Le but de cette organisation créée en 1890 étant atteint – 90% de la population vaudoise choisit l’incinérateur -, ses membres ont décidé de la dissoudre. Dominique Botti

Le milieu funéraire du canton vit une petite révolution. La Société vaudoise de crémation (SVC) vient de mettre la clé sous la porte. L’organisation avait été créée le 30 mai 1890 pour favoriser et diffuser un type de sépulture alors peu courant: l’idée était de garantir à ses membres le choix de ne pas être enseveli, à des prix abordables. Le 24 octobre 2022, après plus de cent trente ans d’activité, son assemblée générale vient de voter la dissolution, indique son site internet.

«Notre rapport au funéraire s’est transformé. Il s’est individualisé et laïcisé.» Edmond Pittet, directeur des Pompes funèbres générales à Lausanne.

Le but originel étant atteint, la SVC n’a plus de raison d’être. Cette disparition est révélatrice du changement de notre rapport à la mort. Le canton enregistre aujourd’hui près de 90% d’incinération dans les centres funéraires. Ce taux était de 50% dans les années 70. Et plus modeste encore à la fin du XIXe siècle. Edmond Pittet, directeur des Pompes funèbres générales à Lausanne, qui nous livre ces chiffres, donne un début d’explication: «Notre rapport au funéraire s’est transformé. Il s’est individualisé et laïcisé.»

C’est une notaire à Lausanne qui est gestionnaire de la SVC. Contactée, elle nous confirme le vote, sans pouvoir en dire davantage. Seul le comité peut s’exprimer publiquement; il dit vouloir le faire prochainement. Selon nos informations, la société comptait plusieurs milliers de membres le jour de sa dissolution. Ces adhérents, respectivement leurs héritiers, devraient récupérer le montant de leur engagement aussi rapidement que possible lors du processus de liquidation.

La SVC ne prenait pas en charge l’éventuel office religieux. Grâce aux cotisations, elle finançait, en revanche, le cercueil, le transport vers le centre funéraire ou encore la taxe de crémation. Des services qu’elle payait auprès des organes publics et privés. «Dans tous les cas, la même prestation de qualité sera assurée», conclut le patron, Edmond Pittet.

