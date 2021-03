Une solidarité nécessaire s’est mise en place à Lausanne dès les années 90 pour héberger puis accueillir des sans-abri. Au gré des bonnes volontés, de la météo hivernale, un dispositif s’est construit petit à petit. À la suite d’un décès dans un WC public de la ville en 2001, une volonté politique a cadré, professionnalisé l’urgence des besoins des personnes échappant aux mailles du filet social.

En 2019, l’hébergement nocturne était assuré avec 57 places toute l’année, le double en hiver et un plan grand froid plus conforme aux besoins. La charité hivernale a cherché à éviter le décès de personnes dormant dehors. Ajoutons que d’autres proposent des repas chauds, des sacs alimentaires et un accueil en journée. Les noms des structures illustrent bien le type de confort dans l’urgence: le Répit, l’Étape, les abris, la Soupe populaire, Marmotte, Sleep-In… On est loin des normes de qualité de vie destinées aux habitant∙e∙s des quartiers en chantier.

«Toute personne dans le besoin a droit à un logement d’urgence, dixit la Constitution vaudoise.»

Qui sont ces naufragés bénéficiant du dispositif d’accueil d’urgence? Outre des Suisses en proie à un malaise psychique ou à des dépendances, les crises migratoires du moment ont amené ici des personnes du Maghreb ou de l’Afrique de l’Ouest sans perspective et qui sont dans la survie. On y voit aussi des familles de Roms, rejetées dans leur pays et nomades en Europe. Quelques pauvres d’ici et là, à la recherche de travail.

Pendant vingt ans, la Ville (de gauche) a assuré et financé seule ces structures. Depuis trois ans, le Canton les assume financièrement à travers la facture sociale, reconnaissant ainsi la spécificité de la Ville. Toute personne dans le besoin a droit à un logement d’urgence, dixit la Constitution vaudoise. Malheureusement, ce droit était loin d’être respecté: il fallait faire la queue devant la porte et payer cinq francs par nuit.

Pour la dignité humaine

Le Covid a rendu visible cette population et modifié les règles: de nouveaux lieux ont été ouverts, augmentant enfin le nombre de places disponibles, diversifiant les offres et l’accueil en journée. La règle des cinq francs par nuit a été abolie, la gratuité acquise pendant la crise pour des raisons pratiques et humaines; à Lausanne, on peut désormais accueillir environ 250 personnes.

Bravo et merci à l’ensemble des professionnel∙le∙s qui s’investissent nuit et jour pour venir en aide aux personnes vulnérables, travaillant dans des conditions difficiles, avec moins de reconnaissance que d’autres. Leur travail est essentiel pour la dignité humaine.

La politique du thermomètre (hiver/été) n’a plus lieu d’être à l’avenir. Nous voulons que ces mesures nécessaires soient maintenues comme l’un des rares acquis du Covid: gratuité du dispositif et nombre de places en suffisance toute l’année. Après la pandémie, cette solidarité est nécessaire.