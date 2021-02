Crowdfunding de crise – La solidarité financière en perte de vitesse Quelques entreprises bénéficient encore de la générosité des internautes sur des plateformes de financement participatif. Mais le répit accordé reste de courte durée. Sophie Simon

Après un boom au printemps, le crowdfunding s’amenuise. Enrico Gastaldello

En quarante-cinq jours de campagne, le restaurant flottant «le Bateau-lavoir» a récolté plus de 51’000 francs. Alors que le secteur de la restauration estime que les aides publiques sont insuffisantes et tardives, les aides citoyennes permettent parfois d’obtenir de jolis résultats.

Cette somme, réunie sur la plateforme suisse de crowdfunding (financement participatif, en français) wemakeit, et «couplée aux aides de la Confédération (enfin) et du Canton, nous permettra de voir le futur de manière beaucoup, mais beaucoup plus sereine», annonce avec soulagement l’équipe du Bateau-lavoir sur Facebook. Contacté, son gérant, Philippe Keller, explique comment il a calculé sa demande. «On savait que nos charges fixes allaient courir, et qu’entre les salaires, le loyer, l’électricité et le téléphone, cela représentait entre 45’000 et 50’000 francs.» Mais la bonne nouvelle portée par quelque 350 contributeurs n’est qu’éphémère. Ce montant ne permettra, selon lui, de survivre que jusqu’à fin mars. «Après, il faudrait que je recontracte un crédit pour survivre.»

La deuxième vague essouffle

Cet exemple démontre les limites du système de financement participatif solidaire, qui a connu un boom au printemps comme nous le relations en mai. Une plateforme genevoise de soutien aux commerces en difficulté a vu le jour à la même époque, il s’agit de Covid-heros.ch.

Le Département du développement économique a soutenu financièrement son lancement. Mais son cofondateur, Tobias Kuster, déchante. Comme dans bien d’autres domaines, comme le respect des gestes barrières, ou le suivi de cours en ligne, l’engouement est aujourd’hui très inférieur à celui de la première vague. «Il y a une réelle lassitude, d’autant que les gens ont l’impression que le gouvernement aide désormais. C’est le cas, mais pas à la hauteur des besoins.»

« Il suffit qu’un SOS lancé sur les réseaux touche le cœur de quelqu’un qui en a vraiment les moyens.» Tobias Kuster, cofondateur de Covid-heros.ch

Les chiffres parlent d’eux-mêmes: Tobias Kuster dit avoir récolté 150’000 francs en deux mois pendant la première vague sur sa plateforme, contre seulement 50’000 francs les dix mois suivants. «On s’est constitué à titre provisoire, le temps que le gouvernement s’organise. À l’heure actuelle, on ne devrait plus exister.» Il donne l’exemple de l’école de danse «Salsa Geneva», à Vernier. «Cette structure existe depuis plus de dix ans, et a créé une grande communauté. Elle risque de mettre la clé sous la porte puisqu’elle n’a trouvé que 6000 francs sur les 20’000 dont elle a besoin. Pourtant, des centaines de contributeurs se sont manifestés, mais à coup de 10, 20 ou 30 francs, ça ne suffit pas.»

Alors quel est le secret? Pourquoi un restaurant réussit-il à réunir 51’000 francs et une école de danse ne parvient pas à atteindre 20’000 francs? «La chance, reprend Tobias Kuster, catégorique. Il suffit qu’un SOS lancé sur les réseaux touche le cœur de quelqu’un qui en a vraiment les moyens.» Il cite l’exemple d’un atelier de design qui a reçu en une seule transaction la somme nécessaire pour tourner. «Il a reçu deux fois dix mille francs, une fois sous forme de don, une fois sous forme de bon d’achat. Au début j’ai pensé que c’était un canular.» Il salue aussi le geste de l’IFAGE, qui a offert à ses collaborateurs des coupons achetés sur son site, et invite d’autres entreprises à l’imiter.

Privilégier le long terme

Quoi qu’il en soit, Tobias Kuster estime qu’il est temps de réfléchir à des modèles d’aide plus pérennes pour que les sommes récoltées ne se limitent pas à aider les commerçants à sortir la tête de l’eau pour quelques semaines seulement. «Il faut peut-être se tourner vers un modèle d’abonnement de soutien, par exemple 5 francs par mois.»

La plateforme SIG Impact, qui met traditionnellement en avant des projets de transition énergétique, a temporairement, au printemps, mis un coup de projecteur sur des acteurs du monde agricole et de l’économie durable et locale. Ainsi, 20’000 francs de produits locaux avaient été vendus par son entremise, et 9000 francs récoltés. Rien de tel n’a été mis en place lors de la deuxième vague.

«La plateforme a très vite repris de l’intérêt auprès des porteurs de projets en lien avec la transition énergétique, précise Anne-Claude Steiner Mellot, porte-parole des SIG. Nous nous sommes donc concentrés sur ces nombreux projets qui font pleinement partie de notre cœur de métier.» Des réflexions seraient en cours pour soutenir plus largement des acteurs en lien avec l’économie circulaire. Si les projets solidaires liés à la crise ne sont plus au centre de la démarche, les projets «classiques», continuent eux, à faire le plein.