Militer pour le certificat Covid – «La solution existe, il faut l’appliquer» Directeur du Cully Jazz et élu de Bourg-en-Lavaux, Jean-Yves Cavin tient à manifester son soutien aux mesures sanitaires mises en place par le gouvernement, alors que certains les contestent. Interview. Boris Senff

Jean-Yves Cavin en mars 2020, au moment où le Cully Jazz Festival était annulé pour cause de coronavirus. Florian Cella/24 heures

Des voix s’élèvent avec toujours plus de vigueur contre les mesures sanitaires – vaccin et certificat Covid –, qui permettent pourtant à des manifestations d’exister de nouveau avec un semblant de normalité. Ces positions, très audibles médiatiquement par leur caractère excessif, ne semblaient pas suffisamment contrebalancées à Jean-Yves Cavin, qui s’en inquiète. Le directeur artistique du Cully Jazz et municipal Vert de Bourg-en-Lavaux a pu mesurer la résistance au certificat Covid aux réactions outrées qu’a suscité l’annonce de leur mise en application pour l’édition 2021 du festival, qui aura lieu exceptionnellement du 20 au 28 août prochain. Ces manifestations de mauvaise humeur ne l’ont pas fait changer d’avis. Il enfonce le clou. Interview.

Le climat actuel autour des mesures sanitaires vous inquiète? Oui. Dans les articles de presse récents, je lis beaucoup de prises de position, de la part de plusieurs faîtières – GastroSuisse, l’Union suisse des arts de la scène, les fitness… – qui les remettent en question et prétendent qu’il est exclu de les imposer. Il y a une surabondance de ses avis. Je trouve que des voix contraires – la voix de la raison, selon moi – manquent un peu.

Certains milieux de la culture les ont aussi fortement contestées au début… Oui. J’ai été estomaqué par l’opinion cosignée il a quelques semaines dans les colonnes du «Temps» par certains responsables culturels. Je rappelle qu’il ne nous appartient pas de décider des règles sanitaires à mettre en place pendant cette pandémie. De plus, je suis plutôt reconnaissant envers ces mesures qui nous permettent d’envisager l’avenir, et je ne vois pas d’autre solution que celle du Conseil fédéral pour nous permettre de continuer à travailler plus ou moins normalement. Je trouve un peu gonflé de la remettre en cause et de préférer en rester à des demi-jauges, aux masques, au désinfectant, voire de prendre le risque d’une nouvelle fermeture.

Un des arguments avancés est le refus d’assumer le contrôle que ces mesures impliquent. Vous l’entendez? Pour un organisateur de festival, il n’y a pas pire qu’une pandémie, surtout quand, comme à Cully, il se déroule à l’intérieur. Un de nos devoirs est de garantir la sécurité des gens qui viennent chez nous. C’est déjà le cas pour le bruit, les risques d’incendie… Nous avons toute une liste de choses à faire, à prévoir. Pour ce qui est de la pandémie, la solution on l’a: le certificat Covid. Même si le risque zéro n’existe pas. Et, in fine, la solution, c’est le vaccin. Parce qu’actuellement si, dans une salle de 100 places, on a un taux de 40 personnes non vaccinées, le virus peut encore facilement circuler. Quand il n’y en aura plus que 10, ce sera plus difficile pour lui.

Comment analysez-vous ce refus de la solution? Comment dire? À l’époque des débats sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics, des gens trouvaient cette mesure inadmissible au nom de leur confort et de leur liberté individuelle. Aujourd’hui, plus personne ne s’étonne qu’on ne puisse plus fumer dans les transports en commun. Cette contrainte est entrée dans les mœurs. S’agissant de la vaccination, elle est pourtant en place pour de nombreuses maladies depuis longtemps. Je trouve qu’on fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Une solution a été développée à une vitesse incroyable, elle est bon marché, elle permet d’éviter la saturation hospitalière, et aussi à l’économie de se remettre en marche. Le rapport coût-bénéfice est tellement bon que ce refus paraît par bien des aspects incompréhensible.

Le Cully Jazz a reçu son lot de réactions enflammées? Oui, quand nous avons annoncé notre programmation et l’obligation de se munir d’un certificat Covid. Des e-mails, des coups de téléphones des réactions sur les réseaux sociaux qui allaient d’un refus catégorique à la simple fâcherie avec toute la gamme au milieu – on a même eu un appel au boycott! Évidemment, j’ai ressenti de l’injustice. L’an dernier, le festival a été brisé dans son élan, on a même cru un instant à une faillite. Ensuite, grâce à l’aide des festivaliers et des pouvoirs publics, nous avons sorti la tête de l’eau. Malgré des contraintes changeantes, nous avons pu reprendre le travail, nous projeter de nouveau dans l’avenir, notamment grâce au vaccin et au certificat Covid. En tant qu’acteur culturel nous avons fait notre part du job avec les outils mis à notre disposition par le Conseil fédéral. Maintenant, quand je vois que certains nous reprochent de faire ce qu’on a fait, j’ai un sentiment de révolte. On touche à un symptôme, et je pense qu’il faut réagir, car nous ne sommes qu’au début d’un processus. Imaginez si le Conseil fédéral rend le certificat Covid obligatoire à la rentrée pour toutes sortes d’activités…

