Les mots ne viennent pas de nulle part. Ce n’est pas seulement qu’ils ont une racine antique ou autre, c’est surtout qu’ils se font emprunter par les siècles et les cultures, tissant les identités des peuples et des régions avant de continuer à bourlinguer avec bagages et souvenirs.

Le journaliste Alain Pichard s’est employé à le raconter pendant près de quinze ans. D’abord dans les pages de «24 heures» puis, dès 2008, à la grande époque des blogs, en ligne jusqu’en 2015. Des dizaines et des dizaines de billets, patiemment compilés et réunis dans l’ouvrage «Sur la trace de mots vagabonds». Plus de 250 chroniques, méticuleusement coéditées par ACEL/Infolio et classées par la compagne de l’auteur, atteint dans sa santé. L’amoureux des mots qui circulent aura ainsi pu tenir les premiers exemplaires, peu avant son départ pour un autre voyage, le samedi 24 juin dernier.

Compilée, l’œuvre raconte un morceau d’histoire de «24 heures», incarnée par ce rédacteur de la rubrique Suisse, puits de culture passionné, polyglotte formé à l’histoire et à la géographie à l’UNIL. «J’ai rarement vu quelqu’un aussi désireux de transmettre ce qu’il avait appris, se souvient Thierry Meyer, rédacteur en chef de 2006 à 2017. Il m’a beaucoup marqué, par son humilité mais aussi par son amour et sa connaissance de son pays. Avant d’écrire quelque chose sur le moindre village, il allait sur place.» Pour dire, poursuit Thierry Meyer: Alain Pichard ne s’est pas contenté de s’intéresser au romanche, il a appris les différents romanches et les variantes de chaque vallée. «Ses chroniques plaisaient, il avait toute une communauté de lecteurs qui le suivaient et qui suggéraient des sujets.»

Des petits chiens aux bouleaux

L’élaboration du livre va ainsi prendre des années, à éplucher cartons d’archives, ouvrages de référence et lettres de lecteurs. En fait, Alain Pichard a commencé par décliner ses «mots vagabonds», s’amusant à retracer la circulation de vocables ou d’expressions à travers les temps et les lieues. Saviez-vous par exemple que la canicule se rapprochait de la chenille? Parce que les Latins surnommaient Sirius la «petite chienne», soit canicula, tandis que la position du soleil dans la constellation était synonyme de fortes chaleurs. En a découlé les Dogs Days anglais, les Hundstage allemands et kanikul, les «vacances d’été» en russe. Mieux. Saviez-vous que de par sa racine, l’apprenti marin, notre mousse, se retrouvait dans le jeune homme (mozo et muchacho) espagnol, dans le garçon de café (muço) turc ou la petite pipe courte (Mutz) allemande?

«Il est parvenu à promener ses lecteurs sans trop de bases linguistiques et sans les épuiser dans le temps.» Patrick Amstutz, éditeur

Parce que ces voyages ne suffisaient pas, Alain Pichard s’est ensuite intéressé aux lieux-dits puis aux patronymes. Les lecteurs de «24 heures» auront ainsi appris que le bouleau (en patois biola) avait donné Bioley-Orjulaz, tandis que son cousin allemand (berk) ou slave avait arrosé la Berezina. De même que la topographie sculptait les noms de famille: Dumont ou Dessemontet descendant de leur montagne, Poget d’une petite colline, leurs cousins alémaniques Reimann, Amrein ou Borter dévalant, eux, d’une forte pente (Rein ou Bort). On en passe.

«Masse énorme»

«Ce qu’a produit Alain Pichard est une masse énorme, souligne l’éditeur Patrick Amstutz. Le fil des lectures montre à quel point la migration des langues a accompagné les déplacements des hommes. Mais il l’a fait de manière vivante, humaine et abordable. Il est parvenu à promener ses lecteurs sans trop de bases linguistiques et sans les épuiser dans le temps.» C’est juste. Des grandes lignes au début, puis une somme d’ouvertures à partir de titres saisissants. Une soif de raconter qui va loin, parfois vite. Des linguistes ou des historiens professionnels saluent ainsi l’étalage de savoirs abordables, tout en remarquant quelques pièges ou quelques raccourcis. La marque d’un format et d’une époque.

Les chroniques d’Alain Pichard marchent dans les pas de cet élan humaniste et social de la presse romande des années 2000. On y sent un enthousiasme à passer à travers les frontières et à décortiquer les mots dans ce qu’ils amènent aux cultures et non aux replis. «Il ne voulait aucune prise de position politique, ajoute son éditeur, quel que soit le bord. Pour lui, l’important était de trouver des exemples parlants, illustrant la richesse et la diversité. Tout ce qui était nationalisme ne passait pas.»

Pour la petite histoire, Alain Pichard s’est découvert un homonyme, engagé en politique à Berne, lors de l’affaire des fiches. Ils avaient été confondus.

«Chaque mot a son histoire, écrivait-il dans sa préface. Pour beaucoup d’entre eux, elle correspond à un long voyage.»

