Portrait de Charline Pichon – La sommelière aime les bulles et les gens Coresponsable de la cave de l’Hôtel de Ville de Crissier, la jeune femme aime le partage autant que le champagne. David Moginier Texte

Pully, le 13 mars 2023. Charline Pichon, cheffe sommelière à l’Hôtel de Ville de Crissier, ici chez elle. 24 heures/Odile Meylan

«C’est vrai qu’au début, en tant que femme dans ce métier, avec en plus ma petite taille et mon visage qui me fait paraître plus jeune que je ne le suis, j’ai dû en faire deux fois plus pour mériter la confiance des clients et de mes collègues. Aujourd’hui, les mœurs ont changé et les femmes sont mieux acceptées.» Charline Pichon a si bien travaillé qu’elle est aujourd’hui, depuis le début de l’année, cheffe sommelière (avec Thibaud Gardette) au Restaurant de l’Hôtel de Ville de Crissier, avant même ses 30 ans qu’elle fêtera en juillet.