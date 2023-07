Lieu insolite sur La Côte – La source du Châtelard est un long tunnel de 100 mètres Vers 1850, un couple de tâcherons a creusé, pour la Commune de Gilly, une galerie souterraine à la force des bras pendant plusieurs années. Visite. Yves Merz

L’hydrogéologue Aurèle Parriaux connaît tout de cette source-galerie du Châtelard à Gilly, où l’eau coule sur les parois, puis longe le tunnel en faible pente jusqu’à la chambre de distribution d’eau du Sidere. ODILE MEYLAN

Elle n’a rien à voir avec l’image qu’on se fait d’une source d’eau émergeant du sol. La source du Châtelard, située au-dessus de Gilly, à proximité du château de Saint-Vincent, est une curiosité qui a la forme d’une galerie souterraine de plus de 100 mètres de long creusée par la main de l’homme. Non sans fierté, le président du Sidere (Service intercommunal de distribution d’eau potable de Rolle et environs), François Delafoge, nous a ouvert la trappe qui y conduit. L’hydrogéologue Aurèle Parriaux a servi de guide.