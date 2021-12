Editorial - La sourdine et l’usine à gaz

Non seulement l’affaire est compliquée, en plus le thème est délicat. Mais, pour améliorer l’organisation policière vaudoise, fallait-il se rendre la vie encore plus difficile? Pour assurer la sécurité dans le canton de Vaud, une police cantonale et neuf polices communales sont à pied d’œuvre, avec des prérogatives, compétences et terrains à géométrie variable. Le consensus règne pour demander une meilleure collaboration. Et pourtant les violons vaudois peinent à s’accorder, pour ne pas dire qu’ils semblent mariés à la cacophonie.

Abo Organisation policière en mutation Malaise sur l’idée d’une police plus unie La question de l’alternative est sensible. L’idée d’une police unique, rejetée dans les urnes en 2009, semble avoir laissé un traumatisme tel que le terme résonne comme un tabou. Le principe de «police coordonnée» lui a succédé. Puis, en 2018, une nouvelle expérience a été proposée: le projet pilote Regio, qui est depuis testé dans l’Ouest lausannois comme un concept de «Police intégrée décentralisée». Ce n’est pas la police unique et le label est différent, mais la pilule a toujours du mal à passer. «Est-ce que la police cantonale va nous bouffer?» se demandent certains élus du district.

La même méfiance est de mise avec le projet de rapprochement des polices à l’échelle de tout le canton. Sous une autre étiquette encore, la «collaboration renforcée» ressemble à Regio, mais avec ses propres nuances. Ces deux violons peuvent-ils s’accorder? La question est ouverte.

Débrouiller l’écheveau sera d’autant plus délicat que peu d’acteurs, politiques et de terrain, comprennent ce que recèlent vraiment ces nouveaux concepts d’organisation policière. Certes, faire évoluer la police vaudoise est une affaire compliquée. Mais quand des responsables locaux concernés par le dossier affirment être dans le brouillard, faut-il y voir de la mauvaise volonté?

En juin 2018, quand le projet Regio a été dévoilé publiquement – et présenté comme un prélude à une refonte du système policier vaudois –, les élus du Conseil intercommunal de la Police de l’Ouest lausannois venaient à peine d’apprendre son existence. À l’autre bout du canton, des responsables politiques pourtant au cœur des questions policières se souviennent avoir été avertis par la presse. Prendre une question délicate avec des pincettes ne justifie pas de mettre à ce point la sourdine, surtout si des dissonances s’ensuivent.

Chloé Din est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2015. Elle couvre en particulier le district de l'Ouest lausannois ainsi que les thématiques religieuses et spirituelles. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.