Enfants maltraités – La SPG se défend d’avoir couvert des employés de Mancy

Les accusations envers le SIT et la Société pédagogique genevoise (le syndicat des enseignants du primaire) dans le cadre du scandale du foyer de Mancy se sont multipliées au point que cette dernière vient de publier une mise au point.

Abo Éducation spécialisée Une enquête sur le Foyer de Mancy Abo Foyer de Mancy à Genève Maltraitances sur des enfants: la chasse au coupable Il y a d’une part l’article du «Temps» qui relate le «rôle trouble» des syndicats dans cette affaire, accusés d’avoir systématiquement pris la défense des employés, même de ceux soupçonnés de maltraitance. Et puis les déclarations politiques, comme celle du président du PLR, Bertrand Reich, sur Facebook, pour qui l’action de la SPG «a été purement individuelle, visant à éviter ou limiter toute forme de sanction à l’endroit de ses membres. Est-ce critiquable? Non, si on considère que le rôle d’un syndicat réside entièrement dans la défense individuelle de ses membres. Cela implique qu’il a renoncé à être un partenaire social visant à construire avec l’employeur une entreprise de qualité. La SPG a préféré préserver le sort de ses affiliés plutôt que protéger les enfants, plutôt que se battre avec la direction pour permettre à l’institution de fonctionner. C’est son choix et son droit. Elle doit l’assumer et admettre alors qu’elle n’a plus vocation à être un partenaire social.» Le député de même bord Jean Romain évoque en commentaire de la «non-assistance à personne en danger».

Allégations «diffamatoires»

La SPG déclare dans un communiqué mardi matin qu’elle «ne saurait en aucune manière cautionner des actes de maltraitance s’ils devaient être avérés […]. Son rôle lors de l’accompagnement individuel de ses membres en tant qu’association professionnelle et syndicale consiste à s’assurer que les droits du personnel, notamment celui d’être entendu, soient respectés.» Le syndicat affirme avoir partagé «très rapidement» ses préoccupations sur la situation du foyer avec le Département de l’instruction publique, et «dénonce fermement la nature déloyale des allégations fallacieuses, voire diffamatoires, formulées à son encontre tant dans la presse que sur les réseaux sociaux». Elle indique enfin «réserver ses droits» à ce propos.

La présidente de la SPG, Francesca Marchesini, nous précise que «ce n’est pas le rôle d’un syndicat d’enquêter, c’est celui de la police, de la justice, du Département. Nous, on ne peut pas savoir si les employés sont coupables ou non. On s’assure que leurs droits soient respectés, on les accompagne aux entretiens de service pour vérifier si l’entretien est conforme.» Elle alerte enfin sur les effets du battage médiatique «qui affecte beaucoup les collaborateurs ne bénéficiant d’aucun soutien visible de la direction générale».

