Politique des médias – La SSR doit-elle vendre ses programmes plutôt que les diffuser? Avenir Suisse publie une étude sur les médias proposant de diminuer la redevance et revoir en profondeur le fonctionnement de la SSR. Julien Culet

Les auteurs de la recherche d’Avenir Suisse estiment que la SSR devrait cesser, à terme, de diffuser ses productions. KEYSTONE

Une étude d’Avenir Suisse estime que la SSR actuelle concurrence trop les médias privés et devrait revoir son fonctionnement. Elle est publiée ce lundi et intervient dans un contexte de remise en question du montant de la redevance puisqu’une initiative fait l’objet d’une récolte de signatures pour l’abaisser à 200 francs par an. Elle suggère d’agir sur deux plans: sur le financement et sur les activités.