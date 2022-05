Les Suisses ont refusé en février d’accorder plus de moyens aux médias privés. Veulent-ils maintenant serrer la vis aux médias publics? C’est tout l’enjeu de l’initiative populaire fédérale dont la récolte des signatures vient d’être lancée ce mardi à Berne. Le texte demande que la redevance obligatoire des radios-TV diminue de 335 francs par année à 200 francs.

Qui mène ce combat politique et médiatique? Essentiellement l’UDC alémanique, comme on a pu le constater mardi après-midi sur la place de la Maison des orphelins, à deux pas du Palais fédéral. Il y a là une brochette de conseillers nationaux ainsi que le conseiller aux États et président du parti Marco Chiesa. On aperçoit au premier rang aussi l’arme fatale de l’UDC pour gagner en votation, à savoir le conseiller Walter Wobmann, l’homme qui a fait triompher l’initiative sur les minarets et celle sur la burqa.