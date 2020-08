Télévision – La SSR n’informe pas assez sur les régions linguistiques Une étude de l’OFCOM montre que les différentes chaînes de la SSR pourraient approfondir leur regard sur les autres régions linguistiques de la Suisse.

Les chaînes de télévision de la SSR ont étoffé la part d'information dans leurs programmes ces dernières années (archives). KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Les différentes chaînes de télévision de la SSR n’informent pas suffisamment sur les autres régions linguistiques. La parole accordée aux femmes a en revanche augmenté. Ces conclusions émanent d’une étude publiée mardi par l’Office fédéral de la communication (OFCOM).

Des émissions proposent bien des thèmes sur les différentes régions linguistiques. Les rediffusions et des reprises des programmes des autres régions ont augmenté comparé aux années précédentes. Toutefois, le traitement des autres régions linguistiques dans les programmes de télévision est encore modeste et le regard porté sur elles n’est pas approfondi, relève l’OFCOM. La Suisse romande ne s’intéresse ainsi pas assez au Tessin et vice versa.

Plus de parole aux femmes

L’étude, qui porte sur les programmes télévisés de 2019, révèle aussi que la SSR donne désormais davantage la parole aux femmes dans ses journaux et émissions d’information. Le phénomène est particulièrement marqué sur les chaînes de la télévision romande.

Les valeurs mesurées sont variables d’un programme à l’autre: elles sont de 64% sur RTS UN, de 56% sur RTS Deux, de 45% sur SFR 1, de 29% sur RSI LA 1 et de 33% sur RSI LA 2. Ces valeurs dépendent fortement des sujets traités et de l’actualité. Elles ne pourront toutefois être évaluées précisément que ces prochaines années, l’étude ayant pris en compte cette thématique pour la première fois.

La diversité des thèmes dans l’offre journalistique à la télévision reste élevée. Les structures de programme sont stables par rapport à la dernière étude en 2017. Par contre, avec l’introduction de RTS Info, la part d’information sur RTS 2 a progressé de moitié, alors que la part du divertissement a fortement diminué, passant de 17% à 5%.

L’étude, commandée par l’OFCOM, a analysé les programmes SRF 1, SFR zwei, SRF info, RTS Un, RTS Deux, RSI La 1 et RSI LA 2 sur deux semaines, soit en tout 2352 heures de programme. Elle indique aussi pour la première fois comment les nouvelles dispositions introduites dans la concession de la SSR en 2019 ont été appliquées.

ATS/NXP