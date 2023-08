La star geek des greens – Matt Fitzpatrick: «Le golf n’est pas un milieu coincé» En lice le week-end prochain à Crans, l’Anglais est entré dans une autre dimension depuis sa victoire à l’US Open 2022. Un succès construit dans des milliers d’étranges petits cahiers. Rebecca Garcia

Un caractère un peu timide et un humour très britannique: Matt Fitzpatrick brigue une troisième victoire à Crans-Montana. Getty Images via AFP

C’est une star qui s’apprête à débarquer sur le Haut-Plateau la semaine prochaine. Pourtant, Matthew Fitzpatrick a plus le profil du geek passionné des greens de golf que du flambeur des tapis rouges. «Bonjour, c’est Matt», annonce l’Anglais au téléphone à l’autre bout du sans-fil et de l’océan Atlantique. Sur le trajet entre son hôtel et le lieu de la compétition, à Atlanta, le double vainqueur de l’épreuve valaisanne se raconte. De la série Netflix sur le golf où il apparaît à sa surprenante manie de consigner tous ses coups dans de petits cahiers depuis l’adolescence.