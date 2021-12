Bien sûr, il peut paraître incongru d’élire la Vaudoise ou le Vaudois en cette fin d’année. En matière de distinction, on est surtout tous d’accord pour déterminer qui est l’antihéros par excellence. Celui qui nous pourrit le quotidien, celui qui nous divise, celui qui mute, celui dont tout le monde parle même quand on dit qu’on n’a plus envie de parler de lui. Et on devrait tous se congratuler parmi, comme l’a rappelé Guy Parmelin, de notre patience et de notre résilience. Malgré les inévitables dérapages des uns ou des autres.

«Chaque voix compte. La vôtre surtout.»

Oui, et même si on a tendance un peu à l’oublier, la vie est un long fleuve intranquille. Mais sur ce lit parfois tumultueux, on transporte aussi de la joie, du talent et des initiatives. Dans notre canton aussi. Par exemple, de jeunes athlètes qui ont fait briller la bannière «Liberté et Patrie» hors de nos frontières. Dans des disciplines pas forcément toujours en vue ici. Comme cet ancien junior du HC Crissier qui a réussi à intégrer l’équipe nationale de handball, sport alémanique par excellence, comme cette jeune volleyeuse qui est la meilleure du pays, comme le nouvel adjoint de Murat Yakin à la tête de la Nati, et qui fera peut-être oublier la légendaire gouaille du Genevois Michel Pont.

En économie, il y a celui qui a révolutionné le marché des bornes de recharge pour voitures électriques, celle qui sera la première femme à la présidence de la BCV, celles et ceux qui veulent sauver la colline du Mormont, ceux qui ont porté la voix des entreprises contre la loi sur le CO2. En culture, celle dont le flow de mots dit le rap d’ici tout en le portant ailleurs, ceux qui croient encore au cinéma sur grand écran, celui qui chante depuis des décennies pour les enfants et qui le fera par le biais d’un hologramme pendant des siècles encore. Et dans notre société, celles et ceux qui se battent pour leur passion, pour leurs collègues, pour une vision de la solidarité, de la santé, du respect des minorités et des majorités.

Cette liste paritaire et apolitique aurait pu être tout autre. Elle contient sa part de subjectivité. Peut-être même des oublis que vous n’hésiterez pas à nous signaler. Mais elle a le mérite de montrer un canton multiple et foisonnant. Et pour le plaisir, juste pour le plaisir, nous vous invitons, chères lectrices et chers lecteurs, à élire la Vaudoise ou le Vaudois de 2021. Chaque voix compte. La vôtre surtout.

